La VR est en train de vivre un véritable chamboulement depuis quelques années. Surtout grâce aux soutiens d’entreprises à la pointe à l’image des chinois de chez STEPVR.

De la VR presque comme dans Ready Player One

Le film de Spielberg, Ready Player One est un peu le rêve ultime d’entreprises qui travaillent pour le développement du Metaverse. Et l’outil Gates01 permet de toucher du doigt cet objectif. Le Gates01 se présente comme un espace d'environ 3 m². Sa technologie repose sur un système de mouvements qui permet à l’utilisateur de courir librement et de réaliser divers mouvements. Un tapis de course ? Oui ! Mais en VR.

Les employés de STEPVR expliquent ainsi dans la vidéo visible ci-dessus que l’outil est capable de restaurer le sens de la vision, du toucher, de l’odorat (?) et de l’équilibre en VR. C’est bien la première fois que l’odorat serait à contribution dans ce type d’expérience et forcément cela a de quoi intriguer.

"Vous avez réglé ce problème de place ?"

Le problème c’est que pour l’heure cette installation est assez volumineuse et que d’emblée cela rend difficile son accès dans le foyer de la plupart des gens. C’est pourquoi une seconde version est en préparation avec visiblement 50% d’encombrement en moins. Obligatoire pour démocratiser ce type de VR.

Enfin, le Gates01 n'a pas le défaut de créer du motion sickness, et ça, c'est particulièrement important pour les gens les plus sensibles à la VR. Le Gates01 devrait être disponible en Asie, au Moyen-Orient et en Occident pour le mois d'octobre 2022.