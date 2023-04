Cette dernière décennie, les VPN (Virtual Private Network ou Réseau privé virtuel) ont énormément gagné en popularité, mais aussi en utilité. Il s'agit d'un marché qui pèse plus de 30 millions de dollars.

Il existe deux sortes de VPN : des VPN payants tels que NordVPN et CyberGhost qu'on ne présente plus, et des VPN gratuits qu'on compte par milliers, avec un modèle économique basé sur la publicité. Ces derniers semblent être truffés d'inconvénients. Voici donc les principales raisons d'éviter l'usage d'un VPN gratuit.

Une vitesse de connexion bridée

Ce qu'il faut principalement retenir, c'est qu’en général, un VPN gratuit limite fortement la bande passante allouée à un utilisateur. Il faut aussi savoir que les services VPN gratuits rognent sur le nombre de serveurs qu’ils déploient. Les serveurs sur lesquels les utilisateurs se connectent sont la plupart du temps bridés ou peu adaptés. Par ailleurs, certains VPN n'affichent pas l'information concernant la vitesse de connexion, ce qui fait que les utilisateurs se retrouvent avec un débit beaucoup moins élevé que celui de leur abonnement.

Publicités sans cesse

L'absence d'abonnement mensuel signifie certainement un modèle économique basé sur la publicité, et on peut dire que les VPN gratuits n'y vont pas de main morte. Très souvent, l'interface de l'application se retrouve chargée de publicités intrusives. Ce sont des publicités ciblées, grâce à la revente de données, ces pubs qui impactent négativement l'expérience utilisateur de l'application.

Des VPN très peu sécurisés

Ces services gratuits peuvent être très risqués, car ils peuvent ne pas offrir une sécurité adéquate pour protéger vos données personnelles. Notez qu'en tant que client d’un VPN, vous êtes soit amenés à payer un service premium avec votre portemonnaie ou payer un service gratuit avec vos données.

En effet, de nombreux VPN gratuits collectent et vendent des données d'utilisateurs à des tiers, y compris des informations de navigation et des adresses IP, compromettant ainsi la confidentialité des utilisateurs. Certains VPN peuvent même contenir des logiciels malveillants qui infectent l'appareil de l'utilisateur, c'est notamment le cas du VPN 20Speed qui contenait un logiciel espion dénommé EyeSpy en Iran.

En résumé, la plupart des VPN gratuits ont des limitations de bande passante et des vitesses de connexion plus lentes que les services payants, ce qui peut nuire à l'expérience de navigation en ligne. Il est aussi essentiel de choisir un service VPN payant de qualité pour garantir votre sécurité et la confidentialité de vos données.