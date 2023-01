Le CES 2023 est l'opportunité pour les constructeurs de dévoiler de belles nouveautés. Ainsi, Dell vient de lever le voile sur sa manette Nyx que le constructeur présente comme le futur du gaming. Quoi ? Comment ? Le nom vous dit quelque chose ? C'est normal, en 2022 déjà, Alienware (branche gaming de Dell) avait présenté un concept de Cloud gaming via un serveur avec une manette qui portait déjà ce sobriquet.

Il s'agit donc du concept d'un tout nouveau gamepad qui souhaite « explorer l'avenir de la connectivité ». Une manette qui s'inspire évidemment de ce qui se fait déjà mais avec quelques nouveautés toutefois. On note deux sticks analogiques symétriques comme sur une DualSense et une disposition des boutons qui rappelle évidemment la manette Xbox. Pas bête de s'inspirer du meilleur des deux mondes. Pour changer la donne Dell a rajouté un capteur d'empreintes sous le bouton principal, des capteurs tactiles au niveau des boutons supérieurs ainsi que deux molettes de défilement en bas du pad.

Choix particulier par contre, la manette Nyx tire un trait sur la croix directionnelle pour la remplacer par un trackpad, façon Steam Controller. Ce qui risque de poser quelques problèmes aux amateurs de rétrogaming même si le tackpad a fait ses preuves chez Steam. De quoi s'interroger sur son aspect multi-usage.

Au sein de son communiqué le constructeur explique :

Alienware expérimente des technologies haptiques et des sticks analogiques à résistance variable auto-ajustables, selon le jeu et les préférences des utilisateurs. Que ce soit pour conduire un char, utiliser un arc pour chasser ou pour combattre des robots, les sticks analogiques et commandes X permettent un retour sensoriel réaliste.

Alienware a également intégré dans ce concept les incontournables du jeu sur PC, qui limitent drastiquement les ouvertures de menus et offrent une immersion constante aux joueurs :

Des touches Shift afin de multiplier le nombre d’options disponibles sur les boutons avant.

Une molette de défilement innovante pour naviguer et changer d’outils facilement.

Un pavé tactile intelligent pour accéder instantanément aux commandes personnalisées.