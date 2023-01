Le CES 2023 est un bon cru pour la réalité virtuelle. Ainsi donc, après une annonce en grande pompe chez Sony avec du contenu pour un certain PSVR 2 dont on vous parle au sein de cette news, voici venu le temps de découvrir le HTC VIVE XR Elite. Derrière ce nom se cache tout simplement un casque VR haut de gamme grand public, avec de belles caractéristiques.

HTC présente son nouveau Vive XR Elite : le haut de gamme de la VR pour grand public

Globalement le Vive XR Elite semble se positionner comme un concurrent direct au Quest Pro de chez Meta. Avec un prix toutefois à sa faveur puisqu'on devra débourser 1399 euros (contre les 1799 euros pour le Quest Pro). Clairement ce nouveau produit de chez HTC a pour ambition de s'adresser aux joueurs avant tout, abandonnant l'idée d'un produit plus lifestyle comme on pouvait le voir avec le Vive Flow chez le même constructeur.

Pour cela, le Vive XR Elite est doté d'écrans LCD pour une résolution totale en 4K (1200 ppi) avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il propose un système de correction de la vue intégré qui corrige de 0 à -6 dioptries. Bien évidemment pour correspondre à toutes les morphologies, une molette d'ajustement de l'écart interpupillaire est présente. Enfin, la bonne nouvelle pour les gens soucieux de l'hygiène, la partie en contact avec le visage s'attache magnétiquement et peut donc s'enlever pour se nettoyer. Et ça, c'est une excellente nouvelle surtout quand on fait tester notre casque à quelqu'un.

La puissance du casque passe via une puce Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1 (la même que sur le Meta Quest 2). Pas de grands changements au niveau des contrôleurs qui sont les mêmes que ceux du Vive Focus 3. Pour ce qui est de la reconnaissance dans l'espace, on y trouve 4 caméras en façade gèrent le positionnement du casque. Avec pour l'aider une caméra couleur pour le passthrough. Un capteur de profondeur vient enfin en support pour assurer la cartographie 3D de l'environnement et aider dans le suivi des mains.

Un casque assez léger

Le casque pèse 625 grammes au total soit 25 grammes de plus que le PSVR 2 à titre de comparaison. Il possède une batterie amovible située à l'arrière du crane, en forme de courbe pour améliorer le confort de l'utilisateur. À ce niveau toujours on peut compter 2 heures d'autonomie lorsque que le casque fonctionne seul. Il peut allez au delà ce chiffre pour les jeux PC qui sont streamés sur le casque. Pour ceux qui ont toutefois des craintes sur l'autonomie, une charge rapide de 30 watts USB-C permet de grandement vous sauver la mise.

Enfin, en retirant la batterie on peut passer en mode lunette pour regarder un film et il faut dans cette configuration utiliser une batterie externe comme sur le Vive Flow. Dans ce mode, le confort est aussi revu à la hausse. Les précommandes sont ouvertes pour une sortie fin février.