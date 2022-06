C'est fait ! Le Conseil européen et le Parlement européen sont parvenus enfin à un accord sur l'adoption d'un chargeur universel, avec la solution toute trouvée d'un port USB Type-C qui sera rendue obligatoire dans 2 ans. Voila ce que le parlement européen précise sur l'USB Type-C :

Aujourd'hui, nous avons fait du chargeur universel une réalité en Europe! Les consommateurs n'auront plus à acheter un chargeur avec chaque nouvel appareil mobile. Nous sommes fiers que les ordinateurs portables, les liseuses électroniques, les oreillettes, les claviers, les souris d'ordinateur et les appareils de navigation portables soient également inclus. Nous avons également amélioré l'information et l'étiquetage pour les consommateurs et ajouté des dispositions sur le chargement sans fil, car il s'agit de la prochaine évolution de la technologie de chargement.