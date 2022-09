Comme le reporte le journal The Verge, l'USB 4 version 2 pourrait bien être la connectique la plus rapide accessible pour le tout venant. Actuellement la connectique la plus rapide est l'USB 4 ou le Thunderbolt version 4, que nous sommes encore trop peu à utiliser. Via ces deux technologies les débits atteignent actuellement 40 Gbps.

L'USB 4 version 2 pour doubler votre bande passante

Eh bien visiblement pour cette version 2 et toujours d'après The Verge, vous pourrez grâce à cette connectique atteindre 80 Gbps. Mais la nouvelle surprenante, outre le fait de doubler littéralement le débit, est qu'il ne sera même pas nécessaire de changer de câble. En effet d'après l'USB-IF, un câble 40 Gbps acheté à l'heure actuelle est capable d'exploiter et de gérer un débit deux fois plus élevé, donc 80 Gbps. Pour mémoire, l'USB Implementers Forum (voir l'abréviation plus haut dans le texte) est une organisation à but non lucratif créée pour promouvoir et soutenir la commercialisation de la plus fameuse des connectiques.

Les spécifications techniques de USB 4 version 2 devraient être publiées avant l'USB DevDays de Seattle qui se déroule début novembre. Dans tous les cas, il faudra encore attendre un peu pour voir cette connectique se démocratiser sur nos produits. Notamment pour nos PC et nos smartphones. Le communiqué de presse indique que la mise à jour est "spécifiquement destinée aux développeurs pour le moment". Mais il est vrai que pouvoir transférer un Blu-ray 4K en cinq secondes est assez alléchant.