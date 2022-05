L'Unreal Engine est le moteur graphique qui est de plus en plus plébiscité par les studios de développement à l'heure actuelle. Il faut dire qu'il en a dans le ventre.

Epic Games a dévoilé une toute nouvelle vidéo pour faire la promotion de son Unreal Engine 5. Véritable vitrine technique, celle-ci se nomme Ninety Days. Car chaque artiste a pu travailler 90 jours sur son projet avant de faire apparaitre sa création au sein de la dite vidéo.

L'unreal Engine crève l'écran

Au final on peut y admirer un total de 40 décors et atmosphères, allant de la foret tropicale aux couleurs chatoyantes au champ de bataille de la Première Guerre Mondiale en noir et blanc en passant par ville aux allures Cyberpunk. Il y en a pour tous les gouts sachant que les divers assets ont notamment été sélectionnés via Quixel et l'Unreal Engine Marketplace.

Un coup d'œil sur l'avenir

C'est une véritable fenêtre ouverte sur l'avenir de ce qui peut nous attendre dans les jeux vidéo du futur. Evidemment avant d'avoir un tel rendu il va falloir prendre son mal en patience. On image à peine la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu entier avec ce type de graphisme.

Pour rappel, cette cinquième version de l'Unreal Engine n'est accessible aux développeurs que depuis le 5 avril 2022. On sait par exemple que le prochain jeu The Witcher devrait tourner dessus mais pour l'instant la liste officielle des jeux UE5 est encore un peu maigre.