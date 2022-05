EzBench est un benchmark qui tourne sous le moteur graphique Unreal Engine 5. Moteur qui est disponible depuis début avril et qui a pu s'émanciper de son statut d'accès anticipé.

Ezbench est un outil GRATUIT de stress test avec les technologies de nouvelle génération d'Unreal Engine 5.

Testez votre ordinateur avec des textures 8K, des ressources de qualité cinématographique et du raytracing.

EzBench a commencé comme un projet easter jam et s'est transformé en un outil de stress test graphique. Il est encore au début de son développement et est travaillé comme un projet parallèle.

Des améliorations de l'interface utilisateur et des scènes supplémentaires sont prévues.

La version actuelle comprend une scène stylisée d'une île fantastique. À l'avenir, nous prévoyons d'ajouter des scènes photoréalistes mettant en valeur les véritables capacités graphiques du moteur. La scène actuelle est un test de résistance plutôt qu'une vitrine du moteur.

Cet outil est un test de stress et représente le pire scénario possible. Vous devez vous attendre à des taux d'images plus élevés dans les jeux optimisés.