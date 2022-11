Et si Twitter était en train de vivre son heure de gloire depuis son rachat ? C'est en tout cas ce que laisse entendre Elon Musk.

Malgré la gestion chaotique du réseau social (licenciement massif, système de certification incompréhensible) Twitter semble bien se porter depuis le rachat par Elon Musk. D'après l'homme qui est à la tête de l'entreprise depuis 1 mois, tout va mieux du coté des chiffres.

Twitter, en route vers un nouveau succès ?

Elon Musk a tenu à partager sur la plateforme elle même divers graphiques d'une récente réunion. Sur ceux-ci on peut se rendre compte d'une augmentation assez massive des utilisateurs, et plus précisément des nouveaux arrivants. Une bonne nouvelle pour ce Twitter 2.0 dont rêve Elon Musk ?

Diapositives de mon exposé sur la société Twitter.

Comme vous pouvez le voir, le 16 novembre dernier, la plateforme venait d'enregistrer plus de 2 millions de nouveaux utilisateurs par jour, une somme considérable qui représente une augmentation de plus de 66 % par rapport à cette même période en 2021.

Musk a déclaré que les minutes actives des utilisateurs étaient également à un niveau record, la base d'utilisateurs de Twitter atteignant en moyenne près de 8 milliards de minutes actives par jour au cours des sept derniers jours au 15 novembre.