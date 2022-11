Le système Twitter Blue imaginé par Elon Musk et qui est destiné à permettre l'identification certifiée des comptes d'utilisateurs contre un abonnement de 8 dollars devait arriver cette semaine. Mais tout rien est facile, l'ensemble vient d'être retardé.

Musk vs Apple à propos de Twitter

Depuis quelques jours Elon Musk est rentré en guerre contre Apple depuis que l'entreprise a exprimée son souhait de ne plus publier de publicités sur le réseau social tout en menaçant de supprimer l'application Twitter de l'Apple Store. Suite à cela le milliardaire accuse le fabricant d'être contre la liberté d'expression. Selon le très sérieux The Verge, c'est cela qui a mit "le feu aux poudres".

Et c'est sans compter que l'homme a critiqué la commission de 30 % prise par Apple sur les achats effectués dans son Store, Elon Musk souhaite ne pas avoir à payer cette taxe. Dans ce contexte on peut effectivement comprendre le retard de la procédure. Ce nouveau délais va permettre la création d'un Twitter Blue dont les frais d'abonnement ne seront pas réglés via l'application disponible (encore) sur iOS.

Saviez-vous qu'Apple applique une taxe secrète de 30 % sur tout ce que vous achetez sur son App Store ?

Qui d'autre a été censuré par Apple ?

