C'est via le compte officiel Twitch Support que l'on peut apprendre la nouvelle, une fonctionnalité payante va faire son arrivée au niveau des messages dans le tchat d'un stream. Voyez plutôt le message visible ci-dessous :

Nous expérimentons une nouvelle façon pour les viewers Twitch de payer pour soutenir leurs streamers préférés ! ? Elevated Chat sera disponible sur certaines chaînes dès aujourd'hui.

⌛ Gardez vos messages visibles dans le chat pendant une période plus longue ! ? En savoir plus https://link.twitch.tv/ElevatedChat

Ainsi on peut apprendre que pour avoir un message épinglé dans le tchat d'un stream Twitch pendant seulement 30 secondes, les viewers de devront dépenser 5 $ et les tarifs augmenteront de manière exponentielle à partir de là. Pendant 60 secondes, cela coûte 10 $, puis 25 $ pour 90 secondes, 50 $ pour deux minutes, puis la dernière option est de 100 $ pour deux minutes et demie. Si plus d'un viewer utilise la fonctionnalité de "chat surélevé", il y a une file d'attente qui débute.

Pour le moment, la fonctionnalité Elevated Chat de Twitch n'a pas été déployée chez l'ensemble des streamers. L'expérience dure quatre semaines au total, à partir de début octobre. Au cours de cette période d'essai, les streamers ne peuvent pas s'inscrire ou se retirer de l'expérience en question.

Twitch a également annoncé que les streamers recevraient 70% des revenus générés par les messages Elevated Chat tandis que la plateforme conserverait le reste soit 30%.

Que pensez-vous de cette nouvelle fonction ?