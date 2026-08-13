Utilisateurs de Twitch, méfiez-vous : une nouvelle fonctionnalité activée par défaut permet à Amazon de se servir de votre chaîne pour entraîner ses modèles d’IA générative.

« Soyons honnêtes, nous vivons dans un monde où l’IA est omniprésente ». Cette déclaration, que l’on doit à Patrice Désilets dans le cadre d’une polémique ayant entouré 1666 Amsterdam, ne pourrait pas être plus vraie. Dans l’industrie du jeu vidéo comme ailleurs, l’IA est désormais partout autour de nous. Certains embrassent alors son arrivée comme une nouvelle évolution tandis que d’autres, au contraire, veulent s’en tenir à l’écart autant que possible. Et si vous faites partie de ces derniers et que vous possédez une chaîne Twitch, prenez garde.

Twitch déploie une nouvelle fonctionnalité pour entraîner l’IA

En effet, la célèbre plateforme de streaming a récemment déployé une nouvelle fonctionnalité baptisée « Entraînement pour l’IA générative », dont l’objectif est de permettre à Amazon d’étudier le contenu de votre chaîne afin « d’entraîner ses modèles d’IA générative ». L’option, qui est activée par défaut pour tous les utilisateurs de la plateforme, n’a évidemment pas manqué de faire polémique auprès des utilisateurs de Twitch, qui sont nombreux à vouloir empêcher que leur contenu ne soit exploité dans ce but par le géant américain.

Car même si vous ne streamez pas vous-mêmes, sachez que l’IA d’Amazon n’est pas seulement pensée pour examiner les contenus vidéos de ses utilisateurs. Les messages laissés dans les chats, par exemple, entrent également en compte dans les prérogatives de cette fonctionnalité, qui peut ainsi épier la moindre de vos activités sur Twitch. Heureusement, celle-ci peut naturellement être désactivée dans les paramètres, et la démarche pour ce faire est alors on ne peut plus simple. Voici comment procéder.

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Précisons quand même que comme préconisé par la plateforme dans les paramètres, désactiver cette option « n'empêche pas Twitch et Amazon d'utiliser le contenu de votre chaîne à d'autres fins décrites dans l'Avis de Confidentialité ». Cela comprend alors notamment « l'utilisation de fonctionnalités basées sur l’IA qui profitent à la communauté en facilitant le développement et la monétisation des streamers ; la découverte de contenus par les viewers ; et la sécurité de la communauté ». Vous êtes prévenus.

Source : Twitch