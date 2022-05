Turtle Beach lance son lance donc son microphone/communicateur sans-fil Turtle Beach Recon Air. Le Recon Air est conçu pour les joueurs qui communiquent oralement avec leurs coéquipiers, pour un jeu en coopération/multijoueur par exemple. Mais il est bien entendu aussi visiblement utile pour les conférences audio et vidéo.

Turtle Beach vise la qualité

Le microphone du Turtle Beach Recon Air capte clairement le chat vocal in game et supprime le bruit environnant pour minimiser les nuisances sonores en arrière-plan. Sa batterie rechargeable propose aussi 10 heures d’autonomie. Ce qui peut sembler assez peu. Il vaut mieux penser à le recharger après utilisation pour ne pas se faire avoir. Notons tout de même que le câble USB-C offre en 15 minutes 3 heures d’autonomie supplémentaires.

Hygiène et confort

Pour le confort de l'utilisateur, le contour d’oreille est réversible et les embouts interchangeables assurent un confort mais surtout une bonne hygiène. L'appareil Turtle Beach est compatible PC, Xbox One, Series X|S, PlayStation 4 et 5. Il est également possible de l'utiliser sur appareils mobiles iOS et Android via Bluetooth. Le Recon Air est disponible sur au prix de 35 euros. Ce qui reste tout de même particulièrement abordable.

Juergen Stark, Président et PDG de Turtle Beach Corporation (qui n'a rien à voir avec Iron Man) déclare :