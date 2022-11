Turtle Beach a pu acquérir de l'expérience dans l'audio, c'est le moins que l'on puisse dire puisque l'entreprise existe depuis 1975. D'abord spécialiste dans le software et le synthétiseur MIDI, la firme va se spécialiser dans le casque audio au début des années 2000 avant de devenir un leader du marché. Notamment en ce qui concerne le jeu vidéo. Ensuite, dès 2013, Turle Beach a commencé a sérieusement nouer des liens avec l'eSport avant de se diversifier sur des produits toujours qualitatifs comme des manettes de jeu. L'audio restant évidemment l'un des principaux cheval de bataille de l'entreprise californienne. C'est donc tout naturellement que le Black Friday 2022 est l'opportunité d'acquérir du bon matériel audio à prix réduit, via de belles promotions.

Soulagez vous oreilles à l'occasion du Black Friday avec Turtle Beach

Le Recon 500 en promo !

Ce casque est équipé de haut-parleurs doubles 60 mm Ecliple, brevetés qui séparent les fréquences hautes et basses pour vous plonger dans un son ultra-détaillé avec une très belle scène sonore. Que serait un casque gaming sans un bon micro ? Pour cette raison le microphone antibruit amovible TruSpeak vous aide à communiquer clairement et de manière fiable avec vos amis pour être certain de remporter la victoire. Enfin, les coussinets injectés d'un composite de pulpe de bois permettent un confort ultime et une très bonne acoustique, et c'est sans compter la mémoire de forme pour prendre soin de vos oreilles. Vous pouvez retrouver le TEST de Gameblog par ici.

Le casque best-seller en France de Turtle Beach : le Recon 70 à -50%

Le best-seller Recon 70 à -50%

Une autre grosse promotion du Black Friday concerne le Recon 70. Un casque de qualité qui s'adresse à tous avec un prix particulièrement intéressant. En effet il permet de profiter d'une très jolie remise de 50% permettant de se le procurer pour seulement 17,49 euros. Ayant pour ambition de s'adresser à tout le monde, le périphérique audio est disponible dans 7 coloris pour s'unir parfaitement avec votre PlayStation 4 et 5, votre Xbox One ou Xbox Series mais aussi votre Nintendo Switch ou tout simplement votre PC. La prise de 3,5 mm garantit une utilisation avec n'importe quelle manette ou appareils mobiles compatibles. Que ce soit pour le confort avec ses coussinets rembourrés et sa légèreté ou la plaisir audio avec ses écouteurs enveloppants de 40 mm et microphone de haute précision, le Recon 70 est décidément plein de qualités.

La Gamme Stealth 600 en promo pour le Black Friday, la qualité à prix réduit

La gamme Turtle Beach Stealth 600

Enfin, une belle montée en gamme avec les casques audio Stealth 600 qui sont à -13%. Permettant de faire passer le casque à 69,99 euros. Avec ses écouteurs 50 mm avec aimants en néodyme, on est clairement sur un produit premium vous permettant de profiter de très belles nuances sonores aussi bien en musique qu'en jeu vidéo. La technologie Superhuman Hearing permet en plus d'entendre la moindre subtilité en jeu. L'ensemble est compatible PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ou encore Nintendo Switch. Pour finir, son brevet ProSpecs permet de profiter du périphérique même avec une paire de lunette sans pression sur le crane et ça, c'est un très bon point.