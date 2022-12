Si vous êtes à la recherche d’une tour gaming performante sans dépenser une grande somme, le MM1 de chez Millenium est une occasion de rêve.

Cette machine de guerre Millenium est à moins 55 % chez la Fnac

Depuis la baisse des prix des cartes graphiques et d’autres composants de PC, c’est la course aux promos chez les gamers.

En ce moment, on peut trouver de très belles offres de PC gamer pour pas très chers, mais il faut notamment jeter un coup d’œil aux caractéristiques qui vous conviendront le mieux.

Pour le coup, la Fnac propose une tour de chez Millenium à 769,99 € au lieu de 1699,99 €, soit une réduction de 55 %

PC gaming Millenium MM1 : Ryzen 5 5600G, RTX 3060, 16 Go de RAM, parfait pour le gaming et le montage vidéo.

Ce PC est conçu et recommandé par l’équipe Milleniumet qui propose des PC performants qui seront consacrés aux jeux vidéo, que ce soit Valorant, Apex, Rocket League ou CSGO, vous êtes certain d'avoir les meilleures performances avec cette tour.

Concernant les caractéristiques, on retrouve le Ryzen 5 5600G de chez AMD, qui est un parfait CPU pour le gaming, puisqu'aucun jeu n’est assez gourmand pour mettre ce CPU à l’épreuve, accompagné de 16 Go de RAM en DDR4, vous avez la parfaite combinaison pour un pc performant.

Pour la carte graphique, on retrouve la fameuse RTX 3060 de chez Nvidia, avec ce GPU vous pourrez savourer tous vos jeux avec une résolution de 1440p, vous atteindrez aussi les 150 fps aisément sur Overwatch 2, même avec les graphismes du jeu au maximum.

Pour la partie stockage, ce PC est équipé d’un SSD 240 Go, mais pas que ! Il est aussi muni d’un HDD de 1 To, avec un stockage pareil, vous ne manquerez pas de place pour y installer tous vos jeux et logiciels.

En ce moment, la Fnac vous propose cette tour gaming de chez Millenium pour un prix imbattable de 769,99 € au lieu de 1699,99 €.