Mark Van Ryswyk, le chef de produit de Tinder, envisage un nouvel abonnement haut de gamme, qui s'élèverait à 500 $ par mois. Il a expliqué cela dans une interview pour le magazine américain Fast Company.

« Nous envisageons vraiment toute une gamme de services à valeur ajoutée supplémentaires pour Tinder dans l’ensemble », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette formule baptisée « Tinder Vault » serait destinée aux utilisateurs les plus exigeants de Tinder qui seraient prêts à débourser une petite fortune pour des rencontres de qualité. Il vise de ce fait principalement les gens très aisés financièrement.

Il rajoute que son entreprise est encore « en phase d'apprentissage », et donc « Vault » n'est pour le moment qu'un projet.

Tinder souhaite parler aux riches.

Même si la majorité de ses utilisateurs se contente de la version gratuite, cette célèbre application de rencontre propose déjà plusieurs formules d’abonnements Premium. À commencer par « Tinder Plus » et « Tinder Gold » qui vont de 15 $ à 30 $. Ces deux formules offrent des fonctionnalités supplémentaires telles que la possibilité de changer votre emplacement pour trouver des correspondances dans d'autres villes, d'avoir des likes illimités et plus encore. Les abonnements Premium de Tinder peuvent offrir une expérience de rencontre plus personnalisée et pratique.

Avec l'offre « Tinder Vault », pour un coût mensuel de 500 $, les utilisateurs pourront bénéficier d'une expérience haut de gamme, avec un statut privilégié qui les mettra en avant dans la liste des célibataires les plus actifs et à proximité. De plus, un « service de conciergerie privée » sera proposé, bien que sa fonction précise soit encore inconnue.

Mais le détail qui susciterait le plus d'intérêt chez les futurs abonnés « Tinder Vault » est la garantie de ne matcher qu'avec des personnes aussi riches qu'elles. Les utilisateurs ayant un « pass premium » auront accès aux « membres les plus actifs et les plus influents » de la plateforme pour des rencontres potentiellement plus fructueuses.

Pour l'instant, rien n'est encore officiel. Le prix et le lancement de cette potentielle formule pourraient donc être revus. La seule chose dont on est certain, c'est que cette formule serait déjà au stade du développement, selon les déclarations de Mark Van Ryswyk.