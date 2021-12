Voici une info de la plus Haute importance, qui était quelque peu passée inaperçue chez NOUS. Voilà le mal réparé, si je puis m'exprimer ainsi... Retro Games a annoncé que le THEA500 Mini, une version officielle totalement réimaginée de l’ordinateur Amiga, entre désormais en production et est prévue pour une sortie le 25 mars 2022 !

Vous avez bien lu, les aminches. Annoncé en août dernier, par le très regretté Plume, TheA500 Mini est censé être une machine minuscule qui vous fera retomber en enfance. Pour les plus vieux d'entre vous évidemment.

Une machine légendaire

Les autres quant à eux, découvriront sans doute l'une des meilleures machines de l'histoire vidéoludique, avec ses milliers de jeux. Dommage toutefois que TheA500 Mini n'en referme que quelques uns. 25 pour être précis. Mais, car il y a un "mais", il sera possible via une clé USB, de retrouver tous les jeux de l'époque, si vous le désirez ardemment !

Comme l'écriait ce cher Plume, la machine en question reprend le design de cette bécane qui aura été un formidable tremplin pour de nombreux créateurs et demomakers. Ainsi, THEA500 Mini émulera l'Amiga 500 (OCS) mais aussi ses versions ultérieures disposant de l'ECS (Enhanced Chipset), comme l'Amiga 500 + et l'Amiga 600, et l'Amiga 1200, chantre de l'AGA (Advanced Graphics Architecture). Le tout à 129,99€.

L'interface de TheA500 Mini.

Comme vous l'avez lu dans le titre super racoleur de cette information, le line-up complet des titres disponibles au lancement, a été dévoilé. Ou du moins, compété. Si on connaissait en effet déjà nombre d'entre eux, voici donc la liste mise à jour.

En effet, durant les derniers mois, la liste complète des jeux inclus a été plus ou moins dévoilée. Mais elle est désormirs finale, l’annonce d’aujourd’hui. On y ajoute Stunt Car Racer, signé Geoff Crammond (NDTraz : l'un des jeux auxquels j'ai le plus joués de TOUTE ma life !). Ce titre a été acclamé par la critique lors de sa sortie en 1989.

D’autres jeux ont également été annoncés récemment dont Arcade Pool et Project-X Special Edition 93 de Team 17, F-16 Combat Pilot de Digital Integration et Super Cars II de Gremlin.

Le légendaire Amiga 500... Perdu ! Il s'agit bien de THEA500 Mini, les amis.

Nous partîmes 500...

La liste complète comporte 25 jeux, tout le monde pourra ainsi retrouver au moins l’un des titres qu’il appréciait tant à l’époque. De plus, si vous possédez d’autres jeux Amiga, ils pourront être joués via une clé USB utilisant la fonctionnalité WHDLoad de la THEA500. Les utilisateurs pourront modifier la configuration, les options de contrôle ainsi que les paramètres d’affichage.

Selon des voies divines, sachez que le THEA500 Mini est prévu pour quitter l’entrepôt début janvier 2022. Aussi, en raison des nombreuses demandes de fan, des packs de souris et de clavier seront également disponibles à part, dans certains territoires.

Développé par Retro Games Ltd. et distribué par Koch Media, le THEA500 Mini sort avec sa souris d’origine, celle à deux boutons, mais sera aussi accompagné d’une nouvelle manette de précision à 8 boutons, vous permettant de choisir selon votre envie. En plus du clavier à l’écran, vous pouvez brancher un clavier PC supplémentaire pour plus de confort et de fonctionnalités additionnelles.