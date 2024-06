Vous n’avez pas envie de perdre vos précieuses sauvegardes de jeu, captures d'écran et autres vidéos de streaming ? Connu pour ses solutions de stockage réseau (NAS), Synology a la solution pour vous. Fini le stress, découvrez des solutions de sauvegarde et de collaboration simples, performantes et surtout accessibles pour tous les joueurs.

Joueurs, une réalité s'impose : plus nos aventures virtuelles deviennent intenses, plus le risque de perdre nos précieux progrès augmente. Mais alors, pourquoi choisir un NAS de Synology en tant que joueur ? Simplement parce que c'est la solution la plus directe pour sauvegarder tout ce qui compte dans notre univers gaming : des sauvegardes automatisées, des vérifications d'intégrité des données, et des restaurations sans prise de tête. Les modèles DS224+ et DS1823xs+ se démarquent spécialement, offrant sécurité et performance pour nos sessions de jeu, nos captures d'écran et nos streams.

Hyper Backup de Synology, votre filet de sécurité

Synology ne propose pas que des NAS, mais aussi des services. Avec Hyper Backup, la firme taïwanaise nous équipe d'une protection solide. Cette solution sauvegarde plusieurs versions de nos fichiers, permettant de revenir en arrière après un bug fatal ou une mauvaise manipulation. Que ce soit sur un disque dur externe, des dossiers locaux ou dans le cloud, vos bases de données sont couvertes.

Active Backup for Business, la sauvegarde simplifiée

Active Backup for Business, c’est la réponse de Synology au casse-tête de la sauvegarde multiplateforme. Sans frais de licence, cette solution centralisée couvre tout, de Windows à Linux en passant par les machines virtuelles. Sa console de gestion centralisée nous laisse contrôler le tout sans souci, pour que l'on puisse rester concentré sur le jeu.

Synology Drive : la collaboration oui, mais à la vitesse de l’éclair

Pour ceux d'entre nous qui collaborent sur des projets de modding ou qui partagent régulièrement des fichiers, Synology Drive est un allié de taille. Synchronisation et partage de fichiers se font en douceur, garantissant un accès constant à toutes nos ressources de jeu — quel que soit l'appareil utilisé.

Zoom sur les NAS de Synology

Synology propose deux NAS taillés pour les joueurs. Le DS224+, idéal pour les espaces restreints, est un modèle compact mais puissant avec son processeur dual-core et ses 2 Go de RAM DDR4. Il supporte jusqu'à 24 To de capacité, parfait pour sécuriser l’ensemble de vos données. Abordable, il s’achète à partir de 378 € chez Cdiscount.

Sorti début 2023, le second est le DS1823xs+, un choix parfait pour les plus exigeants avec son processeur Intel Xeon, jusqu'à 32 Go de RAM ECC pour une intégrité des données à toute épreuve, et une capacité massive de 144 To. S’ajoute à cela une connectivité 10GbE pour des transferts ultra-rapides. On le retrouve à partir de 1 949 € chez certains partenaires, comme La Boutique du Net.

La protection des données devrait être une priorité pour tous les joueurs alors n'attendez plus, protégez vos parties et vos souvenirs de jeu dès aujourd'hui avec Synology !