SteelSeries lance deux nouvelles versions de ses souris Aerox 3 Wireless et Aerox 3. Sans chercher plus loin, sachez qu'elle sont nommées Aerox 3 et Aerox 3 Wireless 2022. Tout un symbole.

SteelSeries accélère le rythme de ses sorties et dévoile les versions 2022 de ses classiques Aerox 3 et Aerox 3 Wireless. Le nom du produit est clairement un indice, comme vous l'aurez compris. Et sans surprise on a toujours affaire à des souris ultra légères. Comme vous pouvez le voir ci-dessus dans la vidéo de présentation, les changements ne sont pas légion.

Très peu de changements

En effet, dans le rang des nouveautés on retrouve des patins 100 % PTFE ainsi qu'un nouveau coloris qui est sobrement baptisé Snow. Il s'agit donc surtout d'une version améliorée et non d'une toute nouvelle mouture. Ces versions éditions 2022 reposent donc toujours sur la légèreté du produit avec respectivement 59 grammes et 68 grammes (pour la version sans fil). Malgré le nombre d'alvéoles au sein du châssis, on a toujours une certification IP54, contre la poussière et les projections liquides.

Des bases très saines de chez SteelSeries

Pour en savoir un peu plus sur le modèle 2021 on ne peut que vous conseiller la lecture de notre test sur le sujet. À part le coloris blanc, en termes du design on retrouve toujours du RGB sur 3 zones.

Si les changements sont peu nombreux, on peut au moins souligner que la base de 2021 est particulièrement qualitative avec le retour du capteur TrueMove Air réglable de 200 à 18 000 DPI pour la version sans fil. La version filaire propose quant à elle toujours le TrueMove Core SteelSeries.

Pour finir, l’autonomie de la batterie est toujours de 80 heures en 2,4 GHz et de 200 heures en Bluetooth pour l’Aerox 3 Wireless. Ce qui est toujours aussi bluffant.

La version filaire est à 59 euros et la version sans fil est à 100 euros.