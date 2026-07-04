Il y a quelques jours et après un report en raison de la crise de la RAM, Valve dévoilait dans la douleur le prix des différentes versions de la Steam Machine. Avec un premier prix dépassant les 1 000 euros pour une machine avec une capacité de stockage très limitée de 512 Go, certes compacte et multifonction, affichait une fiche technique nettement inférieur à celui d'une PS5 de base vendue plusieurs centaines d'euros moins cher. Et c'est sans parler d'une édition avec 2 To d'espace de stockage, au prix mirobolant de 1 428 euros avec manette incluse. Comble du scandale, un utilisateur a rapporté le premier cas d'une panne de l'appareil, avec une ligne d'une couleur qui avait traumatisé plus d'un joueur du temps de la Xbox 360.

Les voyants sont encore plus au rouge autour de la Steam Machine

Alors que les tarifs de la Steam Machine avaient déjà de quoi en rebuter plus d'un au vue d'une fiche technique très faiblarde pour de tels prix, que Valve impute à la crise de la RAM, on peut maintenant ajouter le fait que l'appareil pourrait ne pas être fiable. Sur le subreddit dédié au mini-PC de la société de Gabe Newell, un premier utilisateur a en effet rapporté, après seulement 20 minutes d'utilisation que son unité ne fonctionnait plus, en affichant une ligne rouge, qui rappelle à s'y méprendre l'histoire du tristement célèbre cercle rouge de la mort de la Xbox 360.

Comme de nombreux appareils, la Steam Machine dispose en effet de différents affichages LED pour indiquer divers dysfonctionnements. L'éclairage en question indique quant à lui l'incapacité du système à détecter une puce graphique (GPU). En d'autres termes, celle-ci aurait visiblement grillé, et il est donc impossible pour l'appareil de fournir un affichage à présenter sur l'écran ou téléviseur auquel il est relié.

Alors qu'il venait de recevoir sa Steam Machine acquise à prix d'or, l'utilisateur ainsi lésé n'a donc nul autre choix que déjà la renvoyer en réparation, ou faire marcher la garantie pour recevoir un produit de remplacement. Dans la situation actuelle de pénurie de composants comme la mémoire et le stockage, la seconde option semble peu probable. On espère pour Valve qu'il ne s'agit que d'un cas isolé, ou bien une Steam Machine a l'avenir déjà peu enviable à un tel prix risque d'être encore plus sinistre.

Source : Reddit