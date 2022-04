Une console n'est jamais parfaite. Et le Steam Deck n'échappe pas non plus aux critiques. Certains jugent que l'autonomie est insuffisante et d'autres pensent clairement qu'il est beaucoup trop bruyant lors de l'utilisation. Pour remédier à ce dernier problème, certains ont trouvé des "solutions maison".

L'astuce du bricoleur

L'une d'elle consiste à coller du ruban adhésif sur le ventilateur du Steam Deck. Et c'est un utilisateur Reddit qui a même réalisé un tutoriel à ce sujet pour tenter de réduire le bruit. Vous pouvez retrouver la discussion en question en suivant ce lien. De notre coté, on va s'abstenir de vous encourager à réaliser cela.

En effet, Valve déconseille formellement cette opération et le fait savoir via un porte parole au journal The Verge. Lawrence Yang explique ainsi :

Nous ne recommandons pas de changer la trajectoire du flux d'air car nous ne savons pas comment cela pourrait avoir un impact sur les températures.

Valve s'exprime sur le Steam Deck

Comme toujours il est difficile d'en vouloir aux utilisateurs quand un problème mécanique intervient sur une console neuve comme le Steam Deck. Il est évident que des gens vont toujours tenter de trouver des solutions aux problèmes, surtout si aucune communication n'est faite sur le sujet.

Pour l'heure, on ne sait pas si Valve va proposer une solution à ce problème mais dans tous les cas on vous déconseille cette solution maison qui risquerait (potentiellement) d'annuler votre garantie en cas de panne majeur.