Avec sa puissance, la seule crainte légitime que l'on peut avoir au sujet du Steam Deck : c'est son autonomie. Une développeur de jeu qui a eu accès à un Kit de développement de Steam Deck en parle dans une session de questions/réponses sur son site internet.

L'autonomie

Selon lui, la machine portable de Valve aurait une autonomie comprise entre deux à cinq heures environ. C'est effectivement assez large, mais cela dépend évidemment du type de jeu qui est en train de tourner. Car on se doute que faire tourner un jeu de plateforme 2D n'est pas aussi gourmand qu'un FPS AAA.

Quelques informations en vrac sur le Steam Deck

Selon le développeur en question, si le Steam Deck a été repoussé ce n'est pas uniquement à cause de la pénurie de semi-conducteurs, mais aussi car l'expérience de SteamOS n'était pas optimale et suffisamment convaincante. Enfin, le développeur (anonyme) a également parlé des différences de sensations du Steam Deck par rapport à la Nintendo Switch. L'homme affirme que pour les sessions plus longues, le Steam Deck est plus agréable en main de part le placement des boutons et la forme (et taille) de la console.

Toujours selon ses informations, la reprise en milieu de partie (le fait de pouvoir quitter le jeu et reprendre directement celui-ci après une mise en veille par exemple) est actuellement en cours d'élaboration. Tout ceci reste évidemment à prendre avec des pincettes car cela n'a pour l'heure rien d'officiel. Pour mémoire il faudra aux dernières nouvelles attendre le mois de février 2022 pour espérer recevoir les premiers modèle de PC-Console (encore faut t-il l'avoir précommandé l'été dernier, CQFD).