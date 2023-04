Le Steam Deck peut se faire du soucis, son principal concurrent est en route et il risque bien de frapper très fort. Tous les regards sont tournés vers ASUS.

Si vous aimez le principe du Steam Deck alors gardez les yeux grands ouverts car Asus est sur le point d'en dire plus sur son ROG Ally qui n'est autre qu'un concurrent de la console de Valve. Pour le moment les informations officielles sont maigres mais les rumeurs sont par contre très prometteuses. Notamment pour ce qui concerne toute la partie technique/hardware du produit.

ROG Ally Vs Steam Deck

Pour le moment les informations font état pour la machine ROG Ally de la présence potentielle d'un processeur Zen 4 et d'un GPU RDNA 3.0 C'est en tout cas ce que rapporte le toujours très bien informé YouTuber Dave2D sur sa chaine. À titre de comparaison, l'APU Aerith du Steam Deck arbore du matériel Zen 2 et RDNA 2. Le ROG Ally pourrait ainsi voir le jour avec une variante semi-personnalisée du CPU AMD Ryzen 7 7840U avec pour GPU une Radeon 780M qui permet la prise en charge de DirectX 12 Ultimate.

Les différentes informations que l'on peut trouver sur le net à l'heure actuelle suggèrent aussi la possibilité d'au moins deux modèles d'Asus ROG Ally avec pourquoi pas une différence de stockage, de puissance ou simplement de couleur. Rien n'est évidemment définitive. Comme c'est d'ailleurs le cas pour le Steam Deck. Cela permettrait de proposer une version plus abordable ainsi qu'un produit plus premium.

Le tapis rouge d'ASUS pour le ROG Ally

Asus est en train de déployer le tapis rouge pour l'annonce du ROG Ally avec déjà un lien de notification pour se tenir informé de la sortie. Nul doute qu'une présentation va bientôt avoir lieu pour présenter le produit de manière officielle. Un lancement devrait en tout cas concerner pour le moment uniquement l'Amérique du Nord (à en croire le tweet ci-dessus) même si rien n'exclu une disponibilité en Europe dans le même temps.

Pour ce qui est du prix, nous n'avons pour le moment aucune idée mais sachez tout de même que la version la plus onéreuse du Steam Deck est pour le moment à 679 euros (pour la version en 512 Go avec un stockage plus rapide et un traitement anti-reflet). On peut donc imaginer le ROG Ally qui possèdera surement un matériel de meilleure qualité, ou du moins plus récent être facilement au dessus de 700 euros. Sauf coup de théâtre majeur du coté de chez ASUS ce qui permettrait de totalement écraser le marché du Steam Deck de Valve.