Pour dire les choses simplement, la dernière mise à jour du Steam Deck ajoute une fonctionnalité qui permet aux joueurs d'ajuster facilement les paramètres de performance en fonction du jeu auquel ils jouent. Quelque chose de très demandé et on peut comprendre pourquoi.

La nouveauté qui améliore les options de performances

Les joueurs peuvent désormais configurer des paramètres de performances spécifiques à un jeu directement via le menu d'accès rapide. Concrètement, cela signifie qu'au lieu de parcourir et de modifier les paramètres de performances du Steam Deck chaque fois que vous souhaitez les modifier, vous pouvez à la place configurer des profils de performances personnalisés pour chaque jeu auquel vous jouez.

Selon la note de mise à jour, chaque jeu démarré sur la console utilisera les paramètres de performances du système par défaut, et c'est donc aux joueurs de décider s'ils veulent créer des profils personnalisés.

LA nouveauté que tout le monde attend sur le Steam Deck

Au rang des autres nouveautés, et fondamentale pour les performances, on retrouve la possibilité de connecter le Steam Deck à un écran externe. L'interface sera mise à l'échelle et la résolution passera en 1280 x 800 pixels. Bref, vous aurez un peu l'impression d'avoir une Switch mais avec les jeux PC. Dommage que la définition ne puisse pas monter en Full HD.

On notera toutefois ce détail qui a son importance "Plus de travail sur cette fonctionnalité est en cours". Enfin, le reste de la mise à jour apporte un certain nombre de correctifs et d'améliorations mineures dont la liste complète est à retrouver par ici.