Si votre Steam Deck fait un bruit des enfers pendant qu'il fait tourner un jeu, vous devrez avoir très bientôt une solution. Le tout grâce à iFixit qui propose tout simplement un nouveau ventilateur sur son magasin en ligne. L'opération devrait durer entre 30 minutes et 1 heure selon votre habilité.

Une solution de secours pour le Steam Deck

iFixit a donc reçu un bel arrivage de ventilateurs Huaying et les fournit avec un kit de réparation sur son magasin, permettant ainsi de tout remplacer "relativement" facilement. Ce kit est proposé pour la somme de 29,95 euros, mais pour ce prix vous avez aussi un guide complet étape par étape Made in iFixit pour vous faciliter la vie. Car on peut se douter que tout le monde n'a pas forcément les connaissances technique pour réaliser une telle manœuvre sur son Steam Deck.

Pour l'instant pas en Europe

Notons tout de même que le Store européen d'iFixit ne dispose pour le moment pas de la dite pièce dans ses stocks. Il va donc falloir attendre que cela soit le cas mais il n'y a aucune raison pour que cela n'arrive pas. C'est déjà un très bon signe, particulièrement encourageant pour enfin régler ce soucis qui semble gâcher la vie (d'une minorité) d'utilisateurs.

Enfin précisons que ce type de transformation bien que peu dangereuse est à vos risques et périls et que la garantie pourrait sauter en cas de réparation ultérieure via le service après-vente de Valve. Il vaut donc mieux y réfléchir à deux fois avant de décider de modifier son Steam Deck.