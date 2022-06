Pour le Steam Deck, on sait qu'AMD a fait un gros travail spécifique pour la puce de la console. Et visiblement le constructeur serait en train de travailler sur une seconde version...

Un second Steam Deck serait t-il en cours d'élaboration ? Actuellement, l'APU utilisée sur la console de Valve est un dérivé des puces Van Gogh de chez AMD. Mais d'après Moore's Law Is Dead (qui est un habitué du leak) AMD travaillerait sur une version plus moderne.

Une rumeur avec un fondement logique

La nouvelle APU en question porterait le nom de code Little Phoenix. Et surprise, ou pas, Phoenix Point est une gamme qui a été annoncée il y a quelques jours par le constructeur. Le lien est donc évident et il s'agirait d'un nouveau dérivé de puce spécialement conçu pour une nouvelle console de Valve. Little Phoenix serait donc conçu autour de l'architecture Zen 4 pour le CPU et de RDNA 3 pour toute la partie graphique. Un Steam Deck 2.0 ?

Un Steam Deck avec plus de punch

Moore's Law is Dead parle explicitement dans sa vidéo de fréquences plus élevées, à savoir 2 GHz contre 1,6 GHz actuellement ainsi qu'une interface mémoire plus performante. La puce serait aussi un peu plus petite que la version actuelle.

Enfin, Moore's Law is Dead mentionne une sortie qui pourrait avoir lieu pour 2023/2024. Ca reste évidemment à prendre avec des pincettes mais ça semble assez cohérent de mettre à jour la console Steam Deck avec un nouveau hardware sachant les évolutions galopantes dans le domaine du coté des constructeurs.

D'autant que le Steam Deck en plus d'être une console est pensé comme étant un petit PC de jeu. Et un PC... Cela se met à jour !