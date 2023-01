En plus d'être continuellement indisponible à l'achat, la PS5 comporte un défaut de taille : un stockage insuffisant. Heureusement, c'est un souci qui se règle de façon très simple. Il suffit d'étendre le stockage, en intégrant un SSD NVMe à sa PS5.

Amazon vous offre 44% de réduction sur le 980 Pro à 1 To de chez Samsung !

Jouer à plusieurs jeux gourmands en stockage sur la PS5 devient rapidement problématique. Et pour cause, cette console dispose de très peu d'espace de stockage quand on prend en compte le volume de certains jeux, tels que God of war Ragnarök, qui occupe, à lui seul, pas moins de 100 Go. Tôt ou tard, il sera primordial d'investir dans un SSD. Et avec cette promotion, vous résoudrez ce souci sans vous ruiner !

Le 980 Pro de 1 To passe de 220,20 euros à 123,81 euros seulement ! Soit une réduction de 44 %. Une occasion à ne surtout pas rater !

Les caractéristiques de ce SSD de chez Samsung :

Grâce à son architecture PCIe 4.0, le 980 Pro atteint les vitesses exceptionnelles de 7450 mo/s en lecture et 6900 mo/s en écriture. Ces performances font de ce SSD l'un des plus rapides sur le marché, si ce n'est le meilleur.

Mais l'atout numéro 1 du 980 Pro est, sans doute, son contrôle thermique intelligent qui fait en sorte d'éviter les pics de chaleur et de stabiliser les performances de votre console. Ajoutez à cela une couche en base nickel sur le contrôleur thermique qui protégera votre SSD de l'usure. La durée de vie de votre SSD sera ainsi prolongée, mais aussi celle de votre console.

Donc, ne ratez surtout pas cette réduction si vous souhaitez augmenter le stockage de votre PS5 et ne plus jamais redouter les jeux trop gourmands !