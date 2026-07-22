Pour tout joueur compétitif, le choix d’une souris gaming est aussi crucial que celui d’un écran ou d’un clavier. Et trouver une souris performante qui ne dépasse pas la barre des 100€, ce n'est pas une quête toujours aisée. Pourtant, certains modèles premium font souvent l’objet de promos intéressantes. C’est justement le cas des be quiet! Dark Perk Ergo et Dark Perk Sym, qui profitent d’une belle remise sur Amazon.

Une offre à ne pas rater pour une excellente souris be quiet !







Habituellement vendue à 99,99€, la souris premium est aujourd’hui proposée à 79,99€, soit une remise de 20%, jusqu’au 2 août 2026. Un prix attrayant tant be quiet! n’a pas fait les choses à moitié pour sa première véritable souris gaming. La Dark Perk embarque en effet l’un des meilleurs capteurs optiques du moment, le PixArt PAW3950, capable de grimper jusqu’à 32 000 DPI afin de satisfaire aussi bien les amateurs de FPS compétitifs que les joueurs qui privilégient une haute sensibilité. Pensée pour les jeux compétitifs avant tout, la souris affiche également un taux de rafraîchissement de 8 000 Hz, en mode filaire comme sans fil. Un chiffre qui parlera surtout aux joueurs concernés, soucieux de la latence et du temps de réponse de leur souris. Les switches Omron assurent quant à eux des clics précis et rapides.

La Dark Perk, aussi bien dans son modèle Ergo (ergonomique) que Sym (symétrique), est une excellente souris adaptée à tous les types de jeux et joueurs. Réactive et précise à la fois, elle se démarque aussi par son poids plume, comptez 55 g sur la balance seulement pour une centaine d’heures d’autonomie. En prime, ses boutons sont entièrement personnalisables grâce au logiciel maison, qui permet notamment d’ajuster les DPI, le taux de polling ou de créer des profils adaptés à vos habitudes de jeu. Une souris déjà remarquable pour son rapport qualité/prix, qui est d’autant plus intéressante à ce tarif. Pour mémoire, vous avez jusqu'au 2 août pour profiter de l'offre Aamzon.

Fiche technique de la souris Dark Perk