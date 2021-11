Depuis des années, Sony est le seul fabricant qui propose des consoles de jeux, ainsi que des TV aux joueurs. Mais jusqu'à présent, on n’avait aucun avantage à brancher notre PlayStation sur un téléviseur Bravia. Sony frappe donc un grand coup pour la sortie de la PS5 en proposant une gamme de téléviseurs qui vont offrir des fonctionnalités inédites et exclusives aux joueurs PlayStation.

La firme nipponne a donc lancé le label « Perfect for PlayStation 5 » qui orne le packaging des téléviseurs de la série Bravia XR. Disponible en un large choix de tailles de diagonales, de résolutions (4K ou 8K) et de technologies d’affichage (LED ou OLED), ces téléviseurs permettent aux joueurs de profiter au maximum de leur PS5, et d’en tirer toutes les performances. Dans tout le lot, il y en a forcément un qui conviendra parfaitement à vos attentes et à votre intérieur ! Nous vous proposons ici une petite revue de détails pour faire votre choix, avec des prix cassés durant cette période !

"Perfect for PlayStation 5", c'est quoi ?

Tout d’abord, chaque TV Bravia XR dispose d’un mode gaming spécifique, qui permet un affichage ultra haute fréquence, capable de monter jusqu’à 120Hz en 4K, soit des performances jusque-là dédiées au monde du PC et des moniteurs gaming haut de gamme. Qui refuserait une telle qualité, surtout à l'heure des jeux de plus en plus sophistiqués et aboutis techniquement et graphiquement ? Bien sûr, il faut disposer des jeux compatibles, mais on ne doute pas que les titres les moins gourmands en ressources puissent briller sur ces écrans. D’ailleurs, chose rare pour une TV, le temps de réponse est de seulement 6ms. Plutôt rare pour être signalé.

Au-delà de ces performances plus qu’honorables, les Bravia XR peuvent aussi échanger des informations avec votre PS5, et offrir un niveau de compatibilité sans commune mesure avec le reste des téléviseurs du marché.

Contrôle de la PS5 et mode Gaming

Tout d’abord, la télécommande de chaque Bravia XR est également capable de piloter votre PS5, ce qui vous dispense par exemple de faire l’acquisition du périphérique idoine, et vous fait ainsi économiser 29.99€. C’est toujours bon à prendre par les temps qui courent.

Seconde fonctionnalité exclusive, les Bravia XR sont capables de reconnaître le type de contenu qui est joué sur votre PS5, qu’il s’agisse d’un film ou d’un jeu, et de basculer automatiquement entre le mode Cinéma ou le mode Gaming. Ceci afin que votre TV puisse profiter automatiquement des meilleurs réglages en fonction de votre activité. Voilà un gain de temps non négligeable. Les amateurs de technologie apprécieront !

Mode gaming

HDR automatique

Enfin, la dernière fonctionnalité spécifique concerne l’utilisation du HDR (High Dynamic Range) qui permet d’offrir des contrastes sans pareil. Les TV Bravia XR sont en effet capables de reconnaître que la PS5 est branchée, et appliquer automatiquement les réglages HDR préconisés par les développeurs. Concrètement cela va permettre aux joueurs de profiter d’une image plus claire que jamais comme on peut le voir dans ce comparatif sur le futur Gran Turismo 7.

HDR automatique

Jusqu'à 1300 € de réduction + 100 € offert sur le PlayStation Store

La bonne nouvelle, c’est que de grosses promotions ont actuellement cours sur les modèles Bravia XR certifiés « Perfect for PlayStation 5 ».

Sans partir dans un inventaire à la Prévert, sachez que :

Le modèle d’entrée de gamme XR55X90J ( 139 cm 4K LED ) est proposé à 1099 euros au lieu de 1390 euros.

) est proposé à au lieu de 1390 euros. Le modèle milieu de gamme XR65A80J ( 165 cm 4K OLED ) est affiché à 2090 euros au lieu de 2690 euros.

) est affiché à au lieu de 2690 euros. Le modèle haut de gamme XR-77A80J (195 cm 4k OLED) passe quant à lui à 3699 euros au lieu de de 4 990 euros.

On vous laisse découvrir les différentes offres qui sont actuellement en cours chez Boulanger, Ubaldi, FNAC et Darty.

Enfin, sachez que pour chaque TV achetée, Sony vous offrira un bon d'achat de 100€ à valoir sur le PlayStation Store. De quoi récupérer les derniers AAA à l'œil, ou de sécuriser son abonnement PlayStation Plus pour un long moment.

TV Sony BRAVIA XR en bref