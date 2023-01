Si vous êtes dans l'optique de changer de téléviseur en ce début d'année 2023, sachez que c'est le moment où jamais, la LG OLED65C25LB est à prix réduit chez Rakuten !

Soldes d'hiver 2023 une TV 65 pouces 4K de chez LG à moins de 1700 € !

La TV est un objet censé nous accompagner pendant de longues années, donc, quand on achète un téléviseur, on doit être sûr qu'il corresponde à nos attentes, qui peuvent différencier d'une personne à une autre, et l'un des paramètres les plus importants est le budget.

Certains sont à la recherche de téléviseurs à petit prix, tandis que d'autres sont prêts à mettre le paquet pour accéder à toutes les technologies récentes. En ce qui concerne la OLED65C25LB, elle est prête à mettre à votre disposition toutes les technologies qu'on peut souhaiter dans un téléviseur, son prix de lancement est de 2259 €, aujourd'hui, elle est disponible à l'achat à partir de 1699 €.

Quelques caractéristiques de la LG OLED65C25LB

Sa diagonale de 65 pouces fait de ce téléviseur une TV parfaite pour les grands salons. Dotée d'un écran OLED (une technologie qui permet d'avoir des contrastes infinis et des couleurs ultra-vives) et associée à une résolution 4K, elle vous procurera une immersion sans pareil.

Grâce à son processeur, l'a9 Gen 5 AI 4K, cette TV est capable de fournir jusqu'à 20 % de luminosité en plus, autant vous dire que l'expérience cinématographique sera parfaite avec ce téléviseur.

Niveau connectique, vous serez servi, le port HDMI 2.1 vous permettra de profiter du potentiel maximum de votre TV.

Cette smart TV tourne sous webOS 22, une interface récente qui dispose de toutes les applications streaming dont vous aurez besoin comme Prime Video, Netflix, Twitch, Disney Plus etc.