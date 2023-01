La fameuse TV Philips The One avec Ambilight de 65 pouces bénéficie d'une belle promotion en cette période de soldes ! Cette TV, parfaite pour votre PlayStation 5 ou votre Xbox Series, est à 999 € seulement chez la Fnac.

Pour les soldes, Philips The One PUS8897 perd 200 € de son prix de base chez la Fnac

La période des soldes est idéale pour choisir la parfaite TV 4K qui vous permettra de profiter pleinement de votre console ou de vos séries et films ! Certes, les réductions sont folles, mais il faut faire vite, car les stocks sont vite épuisés. Actuellement, la Fnac propose la Philips The One de 65 pouces, qui s'adaptera totalement à votre console et vous permettra de multiplier le plaisir de visionnage de vos programmes Netflix préférés.

Le prix de base de la Philips The One de 65 pouces avec Ambilight est de 1199 €, mais grâce à cette période de promos, la Fnac a fait baisser le prix à seulement 999 € ! Au total, ça vous fera une formidable économie de 200 € pour une excellente TV 4K.

Philips The One : la TV 4K parfaite pour la PS5 et la Xbox Series

L'entreprise Philips propose une TV de 65 pouces en résolution 4K UHD. Mais si elle est parfaite pour le gaming, ce n'est pas seulement grâce à sa résolution. Cette TV dispose d'une fréquence d'images de 120 Hz, ce qui lui permet d'afficher 120 images par seconde. Et ça tombe bien, vu que c'est pile-poil ce que les consoles NextGen de Sony et Microsoft peuvent offrir pour le moment ! En effet, la PlayStation 5 et la Xbox Series X peuvent envoyer de la 4K 120 fps à votre téléviseur grâce à leur câble HDMI 2.1, mais attention, il faut aussi que votre TV permette de telles performances !

Vous pourrez même brancher deux consoles en même temps sur cette TV Philips, vu qu'elle est équipée de deux ports de ce type. Ces deux derniers prennent en charge la norme VRR (Variable Refresh Rate), ce qui permet à votre TV de s'adapter au processeur graphique de votre console, afin de toujours tourner à la bonne fréquence d'image que votre console envoie.