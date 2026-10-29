Rester assis toute une journée sans se tortiller dans tous les sens en cherchant désespérément une position confortable. En voilà une quête qui parlera aussi bien aux joueurs qu’aux télétravailleurs. Avec sa Doro C300 Pro V2, Sihoo entend élever le fauteuil ergonomique traditionnel en proposant un soutien capable de s’adapter aux mouvements du corps grâce à quatre piliers : un système de soutien global, un dossier mobile, un soutien lombaire dynamique et des accoudoirs toujours plus ajustables.

On connaît la danse. On s'installe devant son PC en se promettant de ne faire qu'une petite session de jeu, on enchaîne les heures, les parties, puis on finit par se déhancher sur sa chaise en cherchant une position qui ne donnerait pas l'impression d'avoir pris 10 ans en une seule soirée. Et quand le bureau sert également à travailler, l'assise devient un compagnon de tous les jours, et mieux vaut éviter de se fâcher avec. C'est sur ce terrain que Sihoo, marque chinoise, veut placer sa Doro C300 Pro V2. Un fauteuil ergonomique adaptatif, pensé pour accompagner les changements de posture au lieu de simplement offrir plusieurs réglages manuels pour conserver un soutien cohérent lorsque le corps bouge. En d'autres termes, fini de ressembler à un gobelin après toute une soirée passée sur un RPG ou à enchaîner les frags.

La Sihoo Doro C300 Pro V2, une chaise ergonomique qui vous soutien

Après 15 ans de recherches consacrées aux chaises ergonomiques, Sihoo, marque chinoise installée dans plus de 100 pays et dans plus de 10 millions de foyers, semble avoir trouvé la formule parfaite avec sa Sihoo Doro C300 Pro V2. Soucieuse de de vous offrir une assise « saine et confortable grâce à la technologie », l'expert en fauteuil ergonomique a conçu le système DynaCore, chargé de coordonner le soutien de quatre zones du corps : la tête, le dos, les lombaires et les bras. Sihoo a notamment reçu la certification de l'IGR grâce à cette technologie. Là où un fauteuil classique peut perdre le contact avec plusieurs zones dès que l'on change un tant soit peu de posture, le Sihoo Doro C300 Pro V2, lui, cherche plutôt à créer une synergie entre le dossier, le soutien lombaire, l'appui-tête et les accoudoirs afin qu'ils suivent vos mouvements.

Une technologie qui se couple au système SyncroFlex s'appuyant sur une structure à double rail et double ressort. Le dossier de la Sihoo Doro C300 Pro V2 accompagne alors la courbure du dos et suit les déplacements de votre corps pendant l'inclinaison, ce qui permet d'éviter ce petit décalage lorsque vous vous penchez en arrière. Plus question de laisser une zone sans appui lorsque le dos bouge, mais que le soutien lombaire reste gentiment en place. C'est la chaise ergonomique qui suit la cadence au maximum afin de limiter autant que possible les ajustements permanents, tout en s'adaptant aux différentes morphologies. La chaise ergonomique Sihoo Doro C300 Pro V2 devient alors une alliée de taille pour ceux qui alternent régulièrement entre une posture décontractée, quelques minutes de repos entre deux activités et une posture plus concentrée devant son écran et son clavier, la main fermement posée sur sa souris.

Une chaise gaming adaptée à toutes les positions

Pour toute chaise ergonomique, qu'elle soit dédiée au gaming, au travail ou les deux, un bon soutien lombaire est primordial. Pour soulager autant que possible votre dos et suivre ses mouvements, ainsi que ceux du bassin, y compris quand le fauteuil s'incline, Sihoo a conçu son système de « Soutien lombaire dynamique auto-adaptatif 2.0 ». Concrètement, avec d'autres chaises lorsque vous vous enfoncez dans votre fauteuil ou vous inclinez, votre dos n'a plus aucun soutien, se fatigue plus qu'il ne se repose. Il faut alors repositionner le soutien lombaire en conséquence, régler sa chaise, encore et encore. La Sihoo Doro C300 Pro V2, elle, vous accompagne dans tous vos mouvements. Vous vous inclinez, et le soutien lombaire glisse avec vous, il n'y a pas de vide, pas de flottement.

Le coussin rotatif comble automatiquement l'espace entre vos lombaires et le dossier quand vous vous penchez en arrière. Il s'ajuste même en continu pour s'adapter à toutes les préférences et, surtout, à toutes les morphologies. Sihoo ne s'en cache pas, la Sihoo Doro C300 Pro V2 a été pensée pour s'adapter à tout le monde, peu importe votre poids ou taille, pour pleinement envelopper le bas de votre dos, notamment grâce à trois niveaux d'ajustement pour adapter le soutien aux préférences de chacun : un appui lombaire ferme, un soutien plus doux et une position davantage orientée vers le sacrum. Pratique pour passer d'une position de travail ou de jeu à une position de repos sans avoir systématiquement besoin de réajuster l'ensemble de la chaise ergonomique.

Un fauteuil gaming personnalisable et qui s'adapte à tous

Et si la Sihoo Doro C300 Pro V2 ne manquait déjà pas d'arguments, elle en a un quatrième : les accoudoirs 8D Bionic. Ils proposent ainsi une grande variété de réglages, aussi bien en hauteur, en profondeur, en largeur qu'en inclinaison, ainsi qu'une rotation et une synchronisation avec les mouvements du dossier. Parfait pour assurer un soutien total sans devoir hausser les épaules ou laisser les coudes dans le vide. Que ce soit pour écrire, jouer ou profiter d'un moment de détente sans ressentir de tension dans les épaules ou les avant-bras. Tout semble avoir été pensé pour le confort quotidien.

Sihoo n'a pas oublié les fondamentaux des chaises de bureau haut de gamme. La Sihoo Doro C300 Pro V2 s'accompagne également d'un appui-tête 3D élargi, d'un mécanisme qui adapte la résistance à l'inclinaison à votre poids et d'une assise dont la profondeur peut être réglée sur 4 cm. Le dossier et l'assise utilisent également une maille respirante, alors que l'inclinaison peut atteindre 135 degrés pour les moments où l'on souhaite relâcher la pression. Justement, trois angles d’inclinaison sont proposés. 105 degrés pour rester concentré, 120 degrés pour une position plus détendue et 135 degrés pour une véritable pause, notamment avec le repose-pieds sur la version qui en est équipée. Proposée en noir ou en blanc la Sihoo Doro C300 Pro V2, est disponible au prix de 429,99€.

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