Surprise ! Sega vient de dévoiler sa prochaine mini console rétro : la Mega Drive 2. Voilà ce que l'on peut en dire et les informations que l'on a pour le moment dessus.

Sega dévoile donc sa Mega Drive Mini 2. Celle-ci sera lancée le 27 octobre et sera livrée avec 50 jeux, dont des titres de CD Sega qui ont rarement le droit (voir jamais) à des rééditions. L'information vient de la chaine YouTube Japonaise de Sega et il n'y a pas encore de détails via la chaine anglophone.

Il n'a pas été confirmé que la Mega Drive 2 aura une sortie occidentale. Cependant, étant donné le succès des consoles précédentes, il est probable d'avoir le droit de la voir arriver dans nos contrées (on croise les doigts très fort).

50 jeux à la clé pour cette Sega Mega Drive Mini 2

Nous n'avons pas encore la liste complète mais voici que l'on connait déja :

Silpheed (Mega CD)

Shining Force (Mega CD)

Sonic CD (Mega CD)

Mansion of Hidden Souls (Mega CD)

Potful Mail (Mega CD)

Virtua Racing (Mega CD)

Bonanzo Bros (Mega Drive)

Shining in the Darkness (Mega Drive)

Thunder Force IV (Mega Drive)

Magical Taruruto (Mega Drive)

Fantasy Zone (nouveau portage Mega Drive)

Une cinquantaine de titres issus du catalogue Mega Drive, mais aussi celui de la Mega CD. La révélation de la console commence vers la 13e minute de la vidéo, elle ne nous donne pas beaucoup de détails sur les jeux et globalement Sega est assez secret.

On peut toutefois apprendre que des accessoires vont voir le jour, comme la Mega Drive Tower Mini 2, qui va inclure une réplique exacte du Mega CD 2, avec à la clé une cartouche mini de Virtua Racing et un mini CD de Sonic CD. Pour de la déco, évidemment.

La Mega Drive Mini 2 sortira le 27 octobre au Japon et coûtera 9 980 ¥ (soit 75 dollars). Reste à attendre une annonce officielle sur une potentielle sortie en Occident.