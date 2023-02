On arrête pas le progrès et un ingénieur vient d'inventer un sweatshirt... anti caméra de surveillance. Tout un programme.

Le camera Shy Hoodie. Derrière ce nom se cache tout simplement un sweatshirt ayant pour objectif d'aveugler les caméras de surveillance. Une idée qui provient de Mac Pierce, un ingénieur et défenseur de la vie privée qui souhaite marquer les esprits par son invention tout de même particulièrement ingénieuse contre le plus connu système de sécurité.

De quoi aveugler une caméra de sécurité

Pas mal non?

Le Camera Shy Hoodie est donc un sweat à capuche anti-surveillance avec 12 LED infrarouges haute puissance cousues directement sur le tissu. À l'aide d'un interrupteur cousu dans la manche, le porteur peut faire clignoter les LED, inondant toutes les caméras de surveillance à proximité de lumière infrarouge et les aveuglant la nuit. L'idée de génie c'est que le porteur et toute personne à proximité ne pourront pas dire si le dispositif est allumé ou non puisque la lumière est... infrarouge.

Comme le sweat utilise la lumière infrarouge, ses effets sont imperceptibles par l'œil humain lorsqu'elle est activée et n'affectent que les équipements sensibles à cette lumière

Pierce a déclaré que le sweat à capuche coûtait environ 200 dollars à fabriquer et qu'il avait été assemblé à l'aide de pièces principalement disponibles dans le commerce. Pierce a publié tous les logiciels et plans associés à la fabrication du sweat à capuche à l'aide d'une licence Creative Commons.

Le seul composant vraiment délicat est la LED IR que j'ai choisie, qui est une LED à très haute efficacité et à haut rendement qui est réellement utilisée dans les caméras de sécurité, comme projecteur infrarouge pour ces caméras afin qu'elles puissent éclairer une zone avec de la lumière pour voir ce qui est passe à l'intérieur de cette zone inondée

Un objectif bien précis

L'objectif derrière cette création est simple et Pierce ne s'en cache pas du tout. C'est un principe éthique :