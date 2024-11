Les manettes de jeu, on en trouve partout et à tous les prix. Presque toutes les marques s’y mettent, au-delà même des gros constructeurs qui les vendent avec leurs consoles de salon. Il existe aussi des manettes spécialement taillées pour le PC puisque oui, n’en déplaise aux détracteurs, jouer à la manette sur PC, bah c’est possible et c’est vraiment cool pour certains types de jeux. Dans le domaine, s’il y a bien une marque qui excelle, c’est SCUF. Et pour le Black Friday, plusieurs périphériques sont à prix cassés !

Les manettes SCUF en promo pour le Black Friday 2024

SCUF, c’est la promesse d’une qualité assez hors norme. Les matériaux sont excellents, les finitions au top et les performances assez folles pour de simples manettes. Chez Gameblog, nous avons notamment pu tester la SCUF Envision Pro, spécialement taillée pour le PC et rien d’autre, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on a été séduits. Seul hic, ce sont des périphériques coûteux. Heureusement, le Black Friday est une période propice aux bonnes affaires, c'est donc le moment idéal pour se pencher dessus grâce à d'intéressantes baisses de prix.

Les manettes SCUF sont disponibles chez plusieurs revendeurs et même entièrement personnalisables depuis le site officiel de la marque (mais il faut y mettre le prix). Amazon profite notamment du Black Friday pour casser les prix sur une sélection de produits, dont l’excellente SCUF Envision Pro et la manette SCUF Instinct Pro pour Xbox Series. Des réductions intéressantes qui font passer les manettes PC et Xbox Series sous la barre des 200 €, mais aussi celle dédiée aux smartphones, la Nomad, sous les 100 €.





De gauche à droite : la Envision Pro, la Instinct Pro Xbox Series et la Nomad

À noter qu'il existe également une version PS5 de la manette SCUF, mais cette dernière n'est pas pour le moment concernée par les offres. Il en est de même pour la plupart des accesoires. Nous vous tiendrons au courant si c'est le cas plus tard.