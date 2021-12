La pénurie de composants électroniques se fait sentir partout et notamment dans le monde du smartphone. D'après Samsung, d'ailleurs, la crise devrait durer jusqu'à la mi-2022.

Outre les cartes graphiques, c'est globalement tout le milieu de l'électronique qui souffre des pénuries de composants. Samsung est évidemment l'une des principales victimes de cette problématique. Et après quelques indiscrétions de la part du journal TheElec, on apprend même que l'entreprise n'a pas eu l'opportunité de produire la quantité voulue de smartphones à cause de cette crise.

Une année encore difficile pour Samsung

Selon Samsung Mobile cette pénurie devrait perdurer jusqu'à mi-2022. Tout ceci fait suite à une importante réunion le 10 novembre dernier avec de nombreux cadres de plus de 30 fournisseurs de composants électroniques. Pour rendre la situation plus tenable, Samsung prévoirait de sécuriser des contrats à l'année pour assurer de bonnes capacités de production et lutter contre la hausse des prix.

Le changement c'est presque maintenant ?

Car oui, les sociétés de fonderie, comme elles l'ont fait cette année, augmenteront probablement leurs prix de service cette année. Notons que la division commerciale Samsung stockera désormais jusqu'à quatre semaines de puces électroniques, au lieu de deux semaines habituelles, comme c'est actuellement le cas à cause de la crise.

2022 devrait donc être une année encore un poil difficile pour le monde de l'électronique, avec une amélioration sans doute significative pour l'été. Reste à savoir si d'autres entreprises comme AMD ou Nvidia auront aussi droit à quelques rayons de soleil en 2022...