Nvidia a fraîchement sorti les nouvelles cartes graphiques RTX, et Rue du Commerce a saisi l'occasion pour faire écouler ses stocks. Parmi les produits concernés par les promos, on retrouve la RTX 3060.

Rue du Commerce réduit le prix de la RTX 3060

Ces dernières années, le monde a connu une hausse considérable des prix des cartes graphiques. Cependant, avec le réapprovisionnement des stocks et l'annonce de la nouvelle génération des RTX, Rue du Commerce, qui profite de la conjoncture, a baissé tous les prix des anciennes RTX 3000.

La RTX 3060 est passée de 419,99 euros à 379,99 euros, et ça se passe chez Rue du Commerce !

Petit plus : une fois que vous avez téléchargé le logiciel de pilotes Nvidia GeForce Experience, vous aurez gratuitement le jeu Warhammer 40K Darktide.

La RTX 3060 est parfaite pour le jeu en Full HD

Le modèle 3060 arrive tout droit de chez GigaByte, 12 Go GDDR6 de mémoire vidéo qui sont répartis sur des bus de 192 bits. Même si le modèle n'est pas overclocké, il dispose tout de même d'un très bon système de refroidissement.

Niveau connectique, on retrouve à l'arrière de cette carte graphique 1 port HDMI et 3 ports Displayports. Ce qui vous offre la possibilité d'utiliser plusieurs écrans simultanément. Rien de mieux pour un streamer !

Côté performances, la 3060 va apporter une très bonne fluidité à vos jeux, même si vous mettez les options graphiques au maximum. Exemple : jusqu'à 230 Fps sur Valorant.

La RTX 3060 est la carte graphique idéale pour les joueurs qui veulent de la Full HD sur la totalité des jeux récents. Elle peut même aller jusqu'à 1440p sur les jeux moins gourmands. Elle bénéficie aussi des dernières technologies. On retrouve le Ray-Tracing pour des ombres encore plus réalistes et le DLSS qui améliore la netteté de l'image.

Aujourd'hui, la RTX 3060 est disponible à partir de 379,99 euros seulement. Et petit bonus : le jeu Warhammer 40K Darktide est offert.