Née en 2007 en Allemagne, la marque ROCCAT n'a eu de cesse de s'imposer depuis sa création comme l'un des grands acteurs du périphérique sur PC. Souris, casques, claviers... Le constructeur avant-gardiste souhaite s'adresser à tout le monde avec une grande exigence sur ses produits aussi bien en terme de matériaux que de fonctionnalités. L'objectif est de combler l'utilisateur amateur aussi bien que le professionnel et joueur d'eSport. D'ailleurs, l'équipe ROCCAT accueille certaines des plus grandes personnalités eSport en Europe et aux USA pour élaborer de nouveaux concepts de produit. La mission principale de ROCCAT est de permettre aux joueurs d'évoluer et de se dépasser, toujours plus loin. Quoi de mieux pour cela que de faire appel à des pros pour le développement de périphériques ?

À l'occasion du Black Friday, ce type de produit premium franchit un pas de plus vers l'accessibilité avec tout un tas de belles promotions sur des modèles phares de la collection ROCCAT.

Des claviers de choix Made in ROCCAT pour le Black Friday

De belles promos sur le ROCCAT Vulcan 122 AIMO.

Parmi les belles promotions du Black Friday on peut retrouver l'excellent ROCCAT Vulcan 122 AIMO. Un beau mécanique équipé avec des interrupteurs exclusifs Roccat Titan, avec un très bon retour tactile et une course réduite de 1,8 mm seulement. Coté matériaux et design, c'est le grand luxe avec un cadre en aluminium anodisé, un éclairage RGB et de très belles lignes. De quoi craquer.

Encore plus abordable on retrouve aussi une promotion sur le ROCCAT Magma. Uu clavier à membrane unique en son genre avec une plaque supérieure semi-transparente qui diffuse un rétro-éclairage personnalisable. Il propose aussi de bonnes performances, avec une frappe très fluide et silencieuse. Enfin il se dote aussi d'un large repose-poignet pour de longues sessions de jeu sans fatiguer.

Le ROCCAT MAGMA.

Des souris ROCCAT qualitatives

La promo qui régale sur la ROCCAT Kone Pro Air

Parmi les autres promotions du Black Friday on peut bien évidemment aussi compter sur les souris du constructeur dont notamment LA souris star à savoir la ROCCAT Kone Pro Air. Elle s'équipe d'un génial capteur Owl-Eye d'une précision de 19 000 dpi, de clics principaux optiques pour une réactivité parfaite. Elle possède même une double double connectivité sans-fil et des patins en PTFE pour une glisse ultra fluide. Enfin, son autonomie est de 100 heures pour vous garantir une utilisation sans stress jusqu'au bout de la nuit.

De belles promotions sur toute une collection ROCCAT

En outre, ROCCAT propose aussi des promotions Black Friday sur d'autres produits comme le ROCCAT Sense Aimo XXL, un tapis de souris/bureau haut de gamme qui va vous permettre d'utiliser vos périphériques dans les meilleures conditions possible. Celui-ci est proposé au tarif de 39,99 euros au lieu de 64,95 euros.