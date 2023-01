Le géant de la vente en ligne Amazon propose actuellement un prix hallucinant sur la RX 6800 XT, considérée comme la concurrente de la RTX 3070 Ti. Grâce à cette carte graphique puissance, vous pourrez faire tourner tous les jeux du moment facilement.

La RX 6800 XT est sous la barre des 700 € chez Amazon !

Amazon propose une remise de 55 % sur une carte graphique très récente de chez AMD, ce qui la fait passer sous la barre des 700 €, un prix extrêmement intéressant, d'autant plus qu'elle fait de l'ombre à la RTX 3070 Ti de Nvidia.

De 2020 jusqu’à fin 2022, à cause de la pénurie des semi-conducteurs, il était très difficile de se procurer une carte graphique pour jouer. Désormais, les choses ont changé et il est possible de se procurer une excellente carte graphique, telle que la RX 6800 XT, très puissante et disponible à un prix intéressant.

La RX 6800 XT dispose de 16 Go de mémoire vidéo en GDDR6. Elle est capable de proposer une magnifique immersion et des graphismes de qualité. Conçue pour faire tourner les jeux en 1440p, elle peut monter jusqu’en 4K pour certains jeux, et le tout à un prix réduit de 55 %.

Si vous êtes à la recherche d’une carte graphique sous la barre des 700 €, la RX 6800 XT est donc un excellent choix, si ce n’est le meilleur. Ne ratez surtout pas cette occasion, offrez-vous cette pépite et améliorez votre expérience de jeu !