Pour s'assurer de votre suprématie dans vos jeux favoris et notamment les titres compétitifs, Razer a pensé à vous. Avec une gamme précise contenant chacun des périphériques nécessaires à la victoire. On n'y pense pas assez mais une bonne partie nécessite une bonne assise. À l'image du Razer Iskur.

Razer Iskur : L'art d'être bien assis

Le Razer Iskur n'est pas un siège comme les autres, il offre en effet à votre zone dorsale un soutien total grâce à une courbe lombaire intégrée qui est de plus entièrement réglable. C'est bien simple, le tout s'aligne parfaitement sur votre colonne vertébrale pour un confort total. Et pour garantir un équilibre parfait entre soutien et confort, le Razer Iskur est doté de coussinets moelleux et denses qui s’adaptent à votre silhouette ou à votre corpulence. Le siège parfait pour prendre soin de votre dos pendant une compétition.

Razer BlackShark V2 Pro : Restez à l'affut du moindre bruit

Pour être certain de remporter la victoire, il faut aussi avoir une bonne écoute, de qualité. Pour cela Razer propose le BlackShark V2 Pro qui profite notamment la fameuse technologie propriétaire Razer HyperSpeed Wireless. Celle-ci permet d'offrir un son audio sans déperdition en sans-fil et sans aucune latence. Le tout se fait en plus très simplement via un dongle USB fourni avec.

Le rendu audio exceptionnel est assuré par les haut-parleurs Razer TriForce en titane de 50 mm qui vont délivrer dans vos oreilles toute la puissance désirée, puissance oui, mais en finesse ! De quoi entendre le moindre pas de votre adversaire pour une concentration extrême. Evidemment, pour être supportable pendant de longues parties, Razer a eu l'intelligence d'y adjoindre des coussinets en mousse à mémoire de forme respirants. Le luxe on vous dit !

Razer Huntsman V2 TKL : Le clavier pour devenir maître

Elément essentiel de l'arsenal du joueur PC et du compétiteur : le clavier. Et le Razer Huntsman V2 TKL n'a plus rien à prouver en la matière. Format TKL pour tenkeyless c'est à dire plus petit que la moyenne et donc transportable partout. Parfait pour la compétition puisqu'il se glisse dans n'importe quel sac à dos. Sans fioritures, il intègre toutefois un très agréable repose poignet pour vous faciliter l'utilisation.

Mais là où le clavier performe c'est évidemment dans ses interrupteurs optiques de qualité avec touches en PBT, pour plus de durabilité. Le Razer Huntsman V2 TKL existe en deux modèles, avec switch optique linéaire (rouge) et optique sonore (violet). Il y en a donc pour tous les gouts. Avec un temps de réponse de 0,2 ms, c'est le clavier le plus rapide de l'Ouest du marché.

Razer Viper Ultimate : L'arme ultime dans le creux de la main

Enfin, la botte secrète du joueur PC et du compétiteur, la souris. Razer propose ainsi la Viper Ultime, haut de gamme du constructeur aussi élégante qu'adaptative (car entièrement ambidextre). Elle se paye même le luxe d'avoir un poids plume de 74 grammes. Permettant ainsi de rejoindre aisément le fameux sac à dos où vous avez rangé votre clavier Huntsman V2 TKL.

Outil de précision et de vitesse, la Viper Ultimate s'équipe de la technologie sans-fil Hyperspeed qui est 25% plus rapide que les autres. L'objectif est de pouvoir oublier que l'on joue sans fil. Enfin, question performance, ce modèle en particulier possède le capteur Razer Focus+ avec 20.000 DPI et une précision de la résolution de 99,6 %.

Pour terminer, la souris a une puissance optimale durant 70 heures de jeu en continu, autant dire que vous avez de quoi faire niveau compétition.