On ne le répétera jamais assez, la santé du dos est primordiale. Pour le préserver, quoi de mieux que la gamme de chaises Razer Iskur ? Bien plus qu'un simple siège gaming...

Noël approche et Razer pense à vous avec sa gamme de sièges gaming Iskur. Il y en a pour tous les goûts et à différents tarifs pour s'adapter à vos besoins. Le choix Iskur, c'est le choix de l'ergonomie. Avec une conception permettant d'adopter une posture parfaite lors de vos longues sessions devant un PC ou à votre bureau. L'objectif est de maintenir LA bonne position pour votre santé.

En effet, contrairement à bon nombre de coussins lombaires qui s'affaissent avec le temps ou qui ne proposent pas suffisamment d'options réglables, le Razer Iskur offre à votre zone dorsale un soutien total grâce à une courbe lombaire intégrée qui est de plus entièrement réglable. Le tout s'aligne parfaitement sur votre colonne vertébrale pour un confort total. Enfin, pour garantir un équilibre parfait entre soutien et confort, le Razer Iskur est doté de coussinets moelleux et denses qui s’adaptent mieux à votre silhouette ou votre corpulence.

Razer propose différents modèles pour correspondre à vos goûts, avec différentes types de finitions.

Iskur green, le classique

Iskur Green © Razer

Le plus classique et le modèle phare de chez Razer, l'Iskur Green reprend les codes couleurs du constructeur à savoir le noir et le vert. Le cuir synthétique multicouches profite d'une surpiqure verte du plus bel effet sur l'ensemble du siège.

En outre, il propose évidemment 100% des avantages de la gamme Iskur à savoir les accoudoirs 4D, le coussin lombaire, la bonne assise, la résistance à l'usure, le coussin de tête à mémoire de formes... Bref, la grande classe.

Iskur Black, l'élégance

Iskur Black © Razer

Si vous souhaitez opter pour l'élégance et la sobriété, Razer propose aussi son siège en version noire. Celui-ci s'adaptera ainsi dans n'importe quelle de vos pièces. Comme pour le modèle Green, il se dote d'un cuir PU qui lui permet de mieux résister à l’usure provoquée par de longues heures d’utilisation régulière. C'est un peu le choix des esthètes et amateurs de design sobre et efficace.

Iskur X, le plus abordable

Iskur X © Razer

Le plus abordable des sièges de chez Razer est sans hésiter l'Iskur X. Il est en effet proposé à 399 euros au lieu des 549 euros des autres modèles. Il est un peu moins personnalisable que les autres mais reste une base excellente avec les mêmes avantages pour votre dos. Coussin lombaire, très bonne assise, résistance à l'usure... L'essentiel est là mais à prix réduit. Une très bonne opportunité d'offrir du confort à votre dos.

Iskur Fabric, la différence (gris foncé en tissu)

Iskur Fabric © Razer

Pour ceux qui préfèrent la légèreté du tissu pour l'été et un design différent, Razer propose aussi le modèle Iskur Fabrik qui est en tissu gris foncé. Comme le Green et le Black, il propose tous les avantages dont les fameux accoudoirs 4D inclinables à souhait. Le choix de ceux qui souhaitent marquer la différence. Aussi résistant que les autres, la finition tissu propose un tissage dense très doux, résistant à l’eau, l’huile et la saleté. Il sera donc aussi extrêmement simple à nettoyer.

Noël, le dos bien calé et satisfait ou remboursé !

N'attendez plus et craquez pour les fêtes de Noël avec l'un de ces modèles. Avec Razer vous pouvez en plus profiter de 14 jours d'essai, satisfait ou remboursé. Enfin, chaque modèle est aussi disponible en taille XL pour les grands gabarits. Et pour ceux qui auraient encore des doutes, sachez que chaque siège Razer possède une garantie de 3 ans. En somme, il n'y a plus aucune raison d'hésiter !