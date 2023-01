Votre écran n’est pas équipé de haut-parleurs ou le son ne vous satisfait pas ? La plupart des joueurs optent pour des casques audio, mais il existe d’autres solutions toutes aussi immersives, comme les barres de son. Et Razer, qui est une marque spécialisée dans les périphériques gaming, nous propose la barre de son Leviathan V2. Cette barre est puissante, mais aussi compacte et stylée. Qui plus est, elle vous sera cédée à -19 % par Amazon !

La Leviathan V2 de Razer est en promo chez Amazon

En plus de proposer d’excellents claviers, souris et casques pour les gamers, Razer propose également des barres de son dans son catalogue. La Razer Leviathan V2 est idéale si vous n’avez pas de haut-parleurs sur votre écran ou vous désirez simplement un son de qualité, pour profiter pleinement de vos jeux PC ou console.

Son prix de base est de 279,99 €, mais cette barre de son passe à 226,63 € chez Amazon, soit une réduction de 19 %. Cette offre comprend la barre de son Leviathan V2 ainsi qu’un caisson de basses.

Les caractéristiques de la Razer Leviathan V2

Cette barre de son est une solution idéale pour booster la qualité audio de votre console ou de votre PC. Elle fonctionne sur PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, tablettes, smartphones, ainsi que sur les TV connectées. Vous pourrez la connecter par Bluetooth 5.2, mais aussi via son port USB-C situé à l’arrière.

Le combo barre de son et caisson de basses délivre des aigus clairs et nets. Avec sa puissance de 60 W, vous profiterez totalement de vos jeux et vous pourrez regarder des films et séries dans d’excellentes conditions.

Pour ce qui est des parties de jeu, l’immersion sera totale avec la technologie Dolby. Alliée à l’amélioration du surround virtuel, elle vous permettra de percevoir parfaitement les pas de vos ennemis.