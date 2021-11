Le fameux trio Casque/Clavier/Souris est immuable depuis des années, mais ce n'est pas pour cette raison qu'il n'est pas possible d'avoir des périphériques en accord avec votre temps. Ainsi, pourquoi s'encombrer de câbles et pourquoi ne pas passer tout simplement au sans-fil ? C'est ce que Razer propose avec une sélection de 3 produits qualitatifs : BlackShark, DeathAdder et BlackWidow.

Razer BlackShark V2 Pro : L'audio en prio

Que serait une configuration gaming sans un audio de qualité dans vos oreilles ? Entendre le moindre pas de votre ennemi dans un FPS, et la moindre syllabe au micro de votre allié ? C'est le cas avec le Razer BlackShark V2 Pro qui propose notamment la fameuse technologie propriétaire Razer HyperSpeed Wireless. Celle-ci permet de profiter d'un son audio sans déperdition en sans-fil et sans aucune latence. Le tout se fait en plus très simplement via un simple dongle USB fourni.

Pour assurer un rendu performant, vous pouvez de surcroît compter sur les haut-parleurs Razer TriForce en titane de 50 mm qui vont délivrer dans vos oreilles toute la puissance et la finesse désirées. Du bon son c'est bien, mais du son de qualité, c'est encore mieux !

Un casque gaming c'est aussi un micro. Cela tombe bien puisque la technologie Razer HyperClear du Razer BlackShark V2 Pro permet de profiter d'une voix claire et de se faire entendre par tous, tout le temps. Vous pourrez même profiter de l'annulation passive du bruit pour avoir des conversations fluides et sans accro tout au long de vos sessions de jeu (ou de réunions professionnelles si vous êtes très sérieux). Enfin, Razer pense à votre confort et propose des coussinets en mousse à mémoire de forme respirants pour être tranquille, même lors des chaudes nuits d'été. Car il n'y a rien de plus désagréable que de sentir un casque exercer une pression sur vos oreilles.

Vous pouvez retrouver le BlackShark V2 Pro à partir de 129,99 euros.

Razer DeathAdder V2 Pro : La précision dans la paume de la main

La souris c'est assurément l'élément le plus caractéristique d'un joueur PC. Et Razer y accorde évidemment une importance toute particulière. C'est le cas notamment avec la souris sans-fil DethAdder V2 Pro. Celle-ci profite aussi de la technologie propriétaire Razer Hyperspeed. Ici l'objectif est de n'avoir aucune latence avec une rapidité ultime. Le moindre geste de main ou le moindre clic propose une réponse instantanée. La connexion est même plus rapide qu'avec une souris filaire, c'est dire.

Une souris se doit aussi d'être ultra précise, surtout en jeu. Ce qu'est justement la DeathAdder V2 Pro qui est équipée d'un capteur optique 20 K DPI Focus+ soit ce qui se fait de mieux chez Razer à l'heure actuelle. C'est précisément ce qu'il faut pour être le roi sur un FPS ou un MOBA bien nerveux. On notera aussi les switchs optiques made in Razer qui feront la différence en jeu avec un clic particulièrement agréable au doigt ainsi qu'un excellent retour.

La technologie Razer HyperSpeed permet également de préserver la batterie avec pas moins de 70 heures de jeu possible (ou autre) sans aucune charge. Elle est pas belle la vie ? Légère avec seulement 88 grammes sur la balance, la Razer DeathAdder V2 Pro s'avère en plus très ergonomique avec notamment une molette crantée, de larges boutons de tranches et de larges grips. Vous avez même un petit logement sous la souris pour ranger votre dongle USB. Histoire de ne pas le perdre et d'optimiser votre espace.

Vous pouvez retrouver la souris DeathAdder V2 Pro au prix de 69,99 euros (au lieu de 149,99 euros!) par ici. Une offre à ne pas rater !

Razer BlackWidow V3 Pro : La pièce maîtresse

Enfin, la pièce maîtresse : le clavier. Ici le sans-fil BlackWidow V3 Pro qui est un clavier entièrement mécanique full-size pour un confort maximum. Surprise (ou non) il possède aussi la technologie HyperSpeed Wireless pour un temps de réponse optimal et aucune latence. Bref, du sans-fil mais rapide comme du filaire. Sachant en plus que 2 autres modes de connexion sont disponibles à savoir le Bluetooth et USB-C.

Le Razer BlackWidow V3 Pro existe avec des switchs verts pour avoir notamment la sensation classique du mécanique, à savoir une exécution précise et une sensation sonore. Mais il existe aussi avec des switchs jaunes pour ceux qui préfèrent le ressenti mécanique mais un peu plus silencieux et rapide. Dans les deux cas, précision et vitesse sont au rendez-vous pour convenir aussi bien en bureautique que dans vos jeux favoris. L'éclairage Razer Chroma RGB permet en plus d'illuminer de mille feux votre bureau avec un large (très large) choix de personnalisation via le logiciel Synapse particulièrement complet.

Avec son format pleine taille, ce clavier sans-fil propose aussi des boutons numériques multifonctions et 4 touches multimédias pour avoir sous la main, c'est le cas de dire, les nombreuses fonctionnalités de votre PC.

Solides, les touches en ABS à double injection proposent en outre une meilleure résistance à l'usage, évitant par exemple de voir les lettres s'effacer trop rapidement dans le temps. Pour un confort optimal, on retrouve aussi ce qui fait le charme du Razer BlackWidow V3 Pro à savoir le repose-poignet en similicuir moelleux au toucher. Car oui, Razer pense aussi au confort de vos mains.

Vous pouvez retrouver le clavier sans fil BlackWidow V3 Pro à partir de 179,99 euros par ici.