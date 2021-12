Avec l'ajout du fameux MagSafe sur les iPhone 12 et 13, Razer en profite pour sortir un accessoire compatible à destination des gamers sur iOS. Son nom ? Razer Phone Cooler Chroma. Il s'agit très simplement d'un ventilateur RGB conçu pour refroidir votre iPhone lors d'une utilisation intense qui inévitablement va faire chauffer votre appareil. Basiquement, une session de jeu.

Et le bruit dans tout ça ?

Ce fameux ventilateur Razer possède 7 pales et une vitesse de rotation maximale de 6 400 tr/min. Il faudra tout de même compter obligatoirement sur 30 DB de nuisance sonore. Ce qui reste très acceptable, voire quasiment inaudible dans une pièce classique ou même à l'extérieur. Pour minimiser au mieux sa taille, il ne possède pas de batterie et fonctionne en filaire via USB-C. Comme nous vous l'expliquions en préambule, le tout est en RGB via la technologie RazerChroma. Ce qui permet au périphérique de profiter d'une personnalisation poussée via ses 12 LED. La connexion Bluetooth permet quant à elle de pouvoir paramétrer à souhait l'ensemble.

Un gadget signé Razer

Cela reste évidemment très gadget et si vous n'avez pas d'habitudes de jeu sur smartphone, l'utilité est plus que discutable. Notons que ceux qui n'ont pas un iPhone 12 ou 13 peuvent tout de même profiter de ce ventilateur via un système à pinces.

Ce Razer Phone Cooler Chroma est disponible en vente sur le site officiel au prix de 69,99 euros.