nPerf qui calcule avec précision votre vitesse internet a réalisé une étude pour trouver l'opérateur le plus rapide selon votre région et bien plus encore. Comme les villes avec la connexion mobile la plus rapide ou la plus performante. Si le résultat de l'étude est disponible ici, voici un résumé des principaux axes de réflexions.

Les villes avec les meilleures connexions mobiles sont...

@nPerf

Grosse surprise, dans les villes avec la meilleure connexion mobile on retrouve en top 1 Lille, avec non loin Avignon et Bordeaux. Bien loin devant Paris qui affiche un débit bien plus bas, parfaitement étonnant, alors qu'il s'agit de la capitale.

Ensuite nous pouvons nous attarder aux résultats par score avec 100 000 points nPerf pour Lille grâce visiblement à un excellent score streaming. Paris remonte un peu le classement mais reste tout de même dépassé par des capitales régionales comme Strasbourg et Lyon : @nPerf

Quid des opérateurs ?

Autre notion intéressante et non des moindres, les résultats par opérateurs avec la liste des meilleurs opérateurs par villes :

@nPerf

Orange et SFR semblent être en tête dans beaucoup de ville comme dans Paris, Lyon, Toulouse ou encore Lille où Orange semble surnager par rapport aux autres. Dans le classement c'est Free qui propose le moins bon score puisqu'il ne domine dans aucune ville de France du classement.

Orange remporte également le championnat de la vitesse pure face aux autres opérateurs comme vous pouvez le voir dans cet ultime graphique : @nPerf

Et vous, chez quel opérateur êtes-vous ? Et surtout êtes-vous satisfaits de votre connexion mobile ?