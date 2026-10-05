La RAMpocalypse ne semble pas prête de s'arrêter, et les prix des composants des PS6, Xbox Helix et autres risque encore de flamber, mais jusqu'à quelles extrémités ?

Alors qu'on craint des PS6 et Xbox Helix à plus de 1 000 euros notamment en raison de la flambée des prix de la RAM et autres composants en partie à cause de fabricants préférant favoriser les data centers alimentant les IA que les particuliers, l'un des fabricants de tels composants prévoit que la situation risque encore d'empirer dans les années à venir. Si cela se confirme, l'avenir promet d'être particulièrement inquiétant pour la prochaine génération de consoles, et plus généralement l'informatique à destination des particuliers, voire au-delà.

Une flambée des prix de la mémoire vive et autres composants qui va encore empirer ?

Lors de la présentation des résultats du quatrième trimestre 2026, rapportée notamment par The Register le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, a déclaré qu'il s'attendait à ce que la situation de la demande en matière de RAM et de stockage devienne « beaucoup plus tendue » en 2027-2028, ce dont il semble beaucoup se réjouir, mais qui sera beaucoup moins plaisant pour ses clients. En d'autres termes, il prévoit en effet une aggravation de la fameuse RAMpocalypse qui fait déjà des ravages, malgré les augmentations de production déjà prévue. Alors que les PS6 et Xbox Helix devraient sortir durant cette période, voilà qui est inquiétant pour les joueurs.

Les prix de la RAM ont en effet déjà atteint des niveaux sans précédent et, compte tenu des prévisions d'une demande toujours plus forte, les prix de la DRAM, composant qu'on retrouve notamment dans les PC ou les consoles comme les PS6 et Xbox Helix à venir, risquent de grimper davantage au cours de l'année à venir. M. Mehrotra a précisé que plus de 75 % de l'offre de Micron pour 2027 avait déjà été réservée par des clients, ne laissant que peu de stocks disponibles pour les autres. Et on peut gager que des fabricants concurrents se trouvent dans la même situation.

CXMT, un fabricant de RAM chinois fraîchement arrivé, mais qui n'a pas sauvé la situation pour autant.

Quel impact sur les PS6 et Xbox Helix, entre autres marchés ?

Alors qu'on craignait que les futures consoles PS6 et Xbox Helix dépassent le seuil symbolique des 1 000 euros, une telle déclaration du patron de Micron risque bien de faire d'une telle peur une réalité. Il s'agit toutefois de prédictions, qui peuvent tant se confirmer que s'infirmer à l'avenir.

Rappelons toutefois que la situation autour de la RAM et autres composants est majoritairement à imputer à la demande autour des data centers IA, qui ne fait que monter de manière exponentielle. À moins que d'autres fabricants de tels composants se manifeste, les prédictions de Micron risquent donc bien de se vérifier, au grand dam des joueurs qui devront investir une somme conséquente pour une PS6 ou une Xbox Helix, quand elles sortiront.

Au-delà de la future génération de consoles, c'est globalement le marché informatique des particuliers qui risque de continuer à voir ses prix flamber, voire d'autres marchés qui dépendent de la RAM et du stockage, comme les smartphones et autres produits courants de notre quotidien comme les voitures. Si les prochaines années s'annoncent définitivement sombres, espérons que cela prendra des dimensions moins dramatiques qu'escompté.

Source : Micron