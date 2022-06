De nouvelles annoncent se préparent chez Sony. Non content d’avoir dévoilé l’existence d’une manette PS5 Pro, Tom Henderson (via Exputer) dévoile toute une série d’accessoires qui seront annoncés d’ici la fin de la semaine. Et l’information n’est presque plus à prendre au conditionnel, puisque les casques en question se révèle avant l’heure en images.

Trois casques PS5 pour tous les prix

Ce sont donc trois casques optimisés PS5 qui devraient être annoncés dans les jours qui viennent. Selon cette même source, ces nouveaux périphériques feraient partie de la gamme INZONE, la dernière-née de Sony qui aurait pour but de s’installer sur le marché des accessoires gaming.

Le casque premium Sony Inzone H9

Le plus équipé des trois, l’Inzone H9, aura donc un micro blanc attaché à son oreille gauche. La partie droite quant à elle rassemblera quatre boutons pour augmenter le volume du chat ou du jeu à l’envie, pour appairer le casque en Bluetooth et pour allumer ou éteindre l'accessoire. La réglette de volume et l’entrée USB-C se trouveront sur la gauche. Optimisé pour la PS5, ce casque sans fil premium proposera également un son spatial et une fonctionnalité de réduction du bruit pour plus de confort. Ce serait également le seul des trois à afficher une LED bleue près de son arceau. Il sera évidemment possible de le connecter à un PC.

Des casques PS5 pour les plus petits budgets

Pour le milieu de gamme, il faudra se tourner vers le casque Sony Inzone H7. Reprenez tous les éléments du Inzone H9, retirez-lui la réduction de bruit et la LED, rajoutez une bonne autonomie de batterie et vous l’avez. Le Sony Inzone H3 quant à lui devrait s’adresser avant tout aux plus petits budgets. Le casque entrée de gamme se présentera comme une version filaire de ses compères et disposera bien du son spatial pour exploiter les fonctionnalités audio de la PS5.

Il proposera néanmoins quelques changements au niveau du design. Le micro devrait passer au noir et les boutons devraient eux aussi changer. L’un sur l’écouteur gauche devrait permettre de passer d’une réduction de bruit à un mode transparence en une pression. Aucun prix des casques n'a encore fuité.

Des écrans gaming optimisés PS5

Et Sony ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le constructeur japonais prépare également deux écrans gaming. Le premier opterait pour une dalle 4K 144Hz couplée à du HDR600, tandis que le second offrirait du Full HD 1080p 240Hz avec du HDR400. Selon l’insider, les deux moniteurs prendraient en charge la VRR, auraient une faible latence (1ms) et seraient équipés de fonctionnalités gaming.

On parle ici de l’affichage des fps, du temps de jeu, des modes d’images, un viseur et bien plus encore. Les deux écrans seraient d’ailleurs décrits comme étant « parfaits pour la PS5 ». Là encore aucune fourchette de prix n’a été indiquée. Il faudra donc attendre pendant quelques jours pour entendre parler de tous ces nouveaux accessoires et écrans.