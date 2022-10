Inutile de retenir le suspens plus longtemps : la PS5 a enfin une application native Disney Plus. En effet Disney a annoncé qu'une nouvelle version de l'application Disney Plus est désormais disponible dans le monde entier sur PS5, et elle est conçue nativement pour fonctionner au mieux sur la console de Sony.

Une version optimale pour PS5 ?

La version précédente était une application PS4 qui fonctionnait sur PS5, et celle-ci plafonnait en plus en 1080p. La principale différence est que la nouvelle version pour PlayStation 5 prend en charge la lecture 4K HDR selon The Verge. Un énorme pas en avant plus que bienvenue qui devrait permettre aux abonnés Disney+ d'enfin voir les programmes en haute qualité.

Ceci était d'autant plus manquant que les principaux rivaux de Disney Plus, à savoir Netflix et HBO Max, ont déjà des applications PS5 natives avec prise en charge de la résolution 4K. 8.99€ par mois ou 89.99€ par an, c'est ce que coute pour le moment l'abonnement à Disney+. Avec ça vous avez l'ultra-haute définition, 4 écrans en simultané et jusqu'à 7 profils utilisateurs.

La 4K est d'autant plus agréable sur Disney+ que la plateforme regorge de films grands spectacles à l'image de films Star Wars ou de l'univers Marvel. Pouvoir voir tout cela sur PS5 est donc plus qu'agréable.