Pour sauver un vieux PC lent et difficile à faire démarrer, rien de tel qu'un SSD. Et cela tombe bien : le PNY CS900, d'une capacité de 2 To, est actuellement en promotion chez Cdiscount. En remplaçant l’ancien disque dur avec cet engin, votre ordinateur d’ancienne génération gagnera en rapidité et en fluidité. Vous pourrez ainsi continuer de vous en servir en changeant une seule et unique pièce, sans vous ruiner.

Le SSD SATA PNY CS900 de 2 To en promo chez Cdiscount !

Aujourd’hui, 3 options différentes sont disponibles pour le stockage des données sur ordinateur. Vous avez le choix entre les disques durs (HDD), les SDD SATA, tels que le PNY CS900, et les SSD NVMe. De nos jours, stocker des jeux vidéo sur HDD serait malavisé. Quant aux fichiers et documents, il serait inutile de les mettre sur un SSD NVMe ; si cher qu’il serait dommage de s’en servir pour de simples photos. Le disque dur qui offre le plus de polyvalence actuellement est sans le moindre doute le SSD SATA.

Le SSD SATA de la marque PNY en est un très bon exemple. Avec sa capacité de stockage de 2 To et ses caractéristiques avantageuses, ce disque dur convient aussi bien aux PC gamers qu’aux anciens PC de bureau. En ce moment, il est vendu à 119,99 € seulement au lieu de 144,90 € sur Cdiscount. Une aubaine !

Le SSD parfait pour sauver un vieux PC ou stocker des jeux vidéo

Chaque solution de stockage possède ses avantages et inconvénients. Les disques durs (HDD) sont disponibles à prix réduit, mais ils sont très longs pour les standards actuels. Les SSD SATA, eux, représentent une solution parfaite pour les anciens PC. Ces modèles permettent de remplacer un disque dur HDD sans avoir à effectuer d’autres changements. Mais ce n’est pas tout, le SSD SATA est aussi compatible avec les nouveaux PC pour gamers et il est un excellent périphérique de stockage pour les jeux. Et pour terminer, les SSD avec interface NVMe sont encore plus rapides et parfaits pour le gaming, mais trop chers et nécessitent une interface NVMe spéciale pour se connecter à l'ordinateur.

Le SSD SATA de chez PNY est donc un excellent compromis. Avec son débit d’écriture de 550 Mo/s et de lecture de 530 Mo/s, la différence au démarrage sera flagrante sur un ancien PC. Idem pour l’utilisation. Lorsqu’on le compare au HDD, avec une vitesse de 30 à 150 Mo/s, on constate rapidement la différence.