Il est désormais possible de s'offrir un superbe écran 4K sans pour autant se ruiner ! En effet, Amazon propose une belle remise sur un écran Asus de grande qualité, qui pourra largement combler vos attentes en matière de gaming.

Superbe promo : l'écran TUF 4K 28" de chez Asus est en réduction chez Amazon !

On trouve de tout chez Amazon, mais le meilleur argument de ce géant de la vente en ligne, ce sont ses prix concurrentiels. Aujourd'hui, c'est un superbe écran 4K de chez Asus qui est disponible à un prix très compétitif.

Le prix de base de cet écran tourne autour des 400 euros. Cependant, grâce à Amazon, vous pouvez vous le procurer à moins de 300 euros, 289,99€ plus exactement. Un prix abordable quand on voit les atouts de l'Asus VG289Q1A, qui possède une résolution 4K digne d'une smart TV.

La 4K désormais accessible aux gamers avec l'Asus TUF Gaming VG289Q1A

Il existe 2 types de gamers : ceux qui sont à fond dans la compétition et la performance et cherchent à gratter le moindre FPS, et ceux qui donnent plus d'importance à la beauté du jeu, sa résolution, son réalisme, mais surtout l'immersion. L'écran en promo aujourd'hui cible la deuxième catégorie.

Le modèle VG289Q1A est un moniteur de 28" conçu particulièrement pour le gaming. Bien qu'il ne cible pas le gaming compétitif, il présente de gros arguments en matière de jeux vidéo.

D'abord, sa résolution 4K vous procurera une immersion sans pareil dans vos jeux. Ensuite, grâce au HDR10, cet écran vous offrira un réalisme sans pareil, parfait pour les jeux "Open World" les plus récents.

Néanmoins, la fluidité n'est pas son point fort. La plus haute fréquence de rafraîchissement qu'il peut atteindre n'est que de 60Hz. Cependant, elle peut être compensée par la présence de l’AMD FreeSync et de l’AdaptiveSync qui pourront synchroniser votre carte graphique et votre écran.

Pour pouvoir exploiter cet écran à son potentiel maximum, il vous faudra une carte graphique assez récente, telle la RX 6800 XT.